Giovanni Terzi vs Massimo Lugli: “Ti devi vergognare!”/ “Sono stato in carcere, ho visto papà morire”

Duro scontro in diretta tv stamane fra Giovanni Terzi e Massimo Lugli. Si parla della strage di Altavilla Milicia e Massimo Lugli, ospite in studio, ha commentato: “Fra i casi più cruenti che io abbia mai seguito, gli imputati si stanno accusando l’un l’altro. Io vedo una colpevolezza generale ovvio con un problema di Barreca che va esaminato in fondo, forse Giovanni Terzi li metterebbe tutti in libertà”, una battuta quest’ultima riferita al fatto che poco prima il giornalista si diceva favorevole alla revisione del processo a Rosa e Olindo, a differenza invece della posizione di Lugli secondo cui la coppia di Erba era assolutamente colpevole dopo i tre gradi di giudizio.

Una battuta che però non ha preso bene il compagno di Simona Ventura che ha replicato in collegamento, infuriato: “Sei di una superficialità, io mi stacco dal collegamento, non ti permetti di dire ciò che non ho detto se tu fossi stato come me in carcere tre mesi, avresti visto morire tuo padre, forse saresti stato più attento ai diritti delle persone, con questo ti saluto e ti devi vergognare”.

SCONTRO GIOVANNI TERZI, MASSIMO LUGLI: “LA MIA SOLO UNA BATTUTA…”

Massimo Lugli ha quindi replicato un po’ stizzito, spiegando che la sua fosse solo ironia: “Non accettare una battuta… tu mi hai fatto una battuta e io ho risposto con una battuta, anche io mi son fatto 10 giorni di carcere nel 1983, 5 giorni a Rebibbia e 5 a Regina Coeli, non è stata una passeggiata, quanto a tragedie possiamo parlarne di tragedie, se vogliamo metterla su questo piano, vogliamo scherzare? Abbiamo scherzato”.

Eleonora Daniele ha chiosato dicendo: “Va bhe Giovanni Terzi ha reagito così a seconda della sofferenza che uno ha subito, ognuno elabora il dolore a modo proprio, sono argomento sensibili, lui ha reagito così, noi andiamo avanti e abbracciato Giovanni, ma sono certo che vi chiarirete, voi siete persone intelligenti”.

