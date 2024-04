Giovanni Tesse ha una fidanzata?/ Dopo Amici 2024, dedica speciale a Francesca Tocca

Giovanni Tesse: vita privata top secret

Entrato nella scuola di Amici 2024 in corsa, Giovanni Tesse è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori e dei compagni che hanno reagito con diverse lacrime di fronte alla sua eliminazione. Simpatico, allegro e sempre pronto a vedere il bicchiere mezzo pieno, Giovanni riusciva a rallegrare le giornate di tutti come ha confermato Petit che, durante il momento dei saluti, non riusciva a trattenere le lacrime. Del talento di Giovanni, ormai, si sa tutto, ma sulla sua vita privata ci sono poche informazioni. Sbirciando sul profilo Instagram, infatti, l’unica ragazza presente nelle foto è la sorella Ilaria con cui forma una coppia di ballo e con la quale ha partecipato a tantissime gare.

Tuttavia, prima dell’ingresso nella scuola, tra le foto presenti su Instagram, c’erano anche quelle in cui Giovanni appariva in compagnia di una ragazza di nome Deborah. Foto che, ad oggi, sono scomparse. Il ballerino, dunque, è ufficialmente single?

Giovanni Tesse e la dedica a Francesca Tocca

L’avventura di Giovanni Tesse nel serale di Amici 2024 si è conclusa con l’eliminazione al termine della seconda puntata. Giovanni ha così dovuto abbondare la scuola dopo aver perso la sfida con Marisol. Durante tutto il suo percorso, Giovanni ha ballato sempre con Francesca Tocca, la moglie del suo insegnante Raimondo Todaro. Eliminato da Amici e tornato ufficialmente sui social, Giovanni ha risposto ad alcune domande dei followers e nello svelare la natura del suo rapporto con Francesca, le ha dedicato delle parole speciali.

“Descrivere Francy con una sola parola è impossibile. Con me Francy è stata una mamma, una migliore amica, una sorella che ha fatto di tutto, con una pazienza infinita, pur di far uscire la parte migliore di me sotto tutti i punti di vista, sia artisticamente ma soprattutto umanamente. Non vedo l’ora di rivederla, riabbracciarla come facevo fino ad una settimana fa. Ti voglio un bene dell’anima ballerina mia”, le parole di Giovanni.













