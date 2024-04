Giovanni Tesse “Maria De Filippi? Ecco cosa penso”/ Silenzio rotto dopo l’eliminazione ad Amici 2024

Amici 2024, Giovanni Tesse rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Viaggio che mi ha cambiato la vita”

Giovanni Tesse è stato l’eliminato della seconda puntata di Amici di Maria De Filippi 2024 andata in onda sabato 30 marzo. Il giovane ballerino ha perso il ballottaggio con Marisol ed ha dovuto abbandonare la scuola. A mente fredda dopo diversi giorni, ha affidato ai social le sue riflessioni ed le sue emozioni dopo l’eliminazione. Innanzitutto ha premesso: “Eccomi qui…In un momento particolare della mia vita in cui mi trovo a fare una cosa che avrei voluto fare il più tardi possibile. Questa parentesi della mia vita è stata un viaggio che resterà per sempre nel mio cuore, pieno di alti e bassi. Eh si… pieno anche di lacrime (e io non piango mai).”

Nicholas e Giovanni, pace fatta dopo l'eliminazione da Amici 2024/ Arriva la lettera: "Ci vediamo fuori per…"

E poi Giovanni Tesse dopo l’eliminazione ad Amici 2024 ha aggiunto: “Un percorso lungo ma brevissimo perché quando fai qualcosa che ami, 6 mesi ti sembrano una settimana. Amici è noto a tutti come un semplice programma televisivo che offre possibilità uniche ad aspiranti artisti…ma non finisce assolutamente qui.” Il ballerino ha ammesso che l’esperienza nella scuola più famosa della tv gli ha cambiato la vita facendolo diventare una persona migliore. Ha incontrato professionisti che amano il proprio lavoro, quello che fanno e non si stancano mai di trasmetterlo ai ragazzi.

Lorella Cuccarini, lite con Anna Pettinelli per Mida ad Amici 2024/ "Modera i toni, sono di cattivo gusto!"

Giovanni Tesse rompe il silenzio dopo l’eliminazione di Amici 2024: “Maria De Filippi? Una vera mamma”

Giovanni Tesse, eliminato da Amici 2024 nel suo lungo post su Instagram pubblicato in queste ore ha voluto ringraziare soprattutto due professionisti in particolare: Umberto Gaudino e Francesca Tocca che sin dall’inizio proprio ‘come un papà e una mamma’ lo hanno sopportato e supportato ‘sto scrivendo questa parte in lacrime e sai benissimo che io non piango mai, per tutto quello che hai fatto per me non solo come partner, ma come mamma…perché per me lo eri e lo sarai per sempre.’

Nicholas Borgogni, dedica a Elena D'Amario dopo Amici 2024/ "Hai sempre creduto in me, ti devo tanto!"

Ed infine un ringraziamento speciale lo ha rivolto a Maria De Filippi e Raimondo Todaro. Sul suo coach ha rivelato: “Se sono quello che sono oggi è solo grazie a te. Grazie per aver creduto in me sin dal primo giorno portandomi avanti in questo magnifico percorso che senza di te non sarebbe stato lo stesso.” Mentre sulla conduttrice Maria De Filippi ha ammesso: “Donna fantastica, fortissima, umana, incredibile ed instancabile non solo per il lavoro che svolge, ma anche e soprattutto per il rapporto da vera “mamma” che ha instaurato con tutti noi in casetta fin da subito. Grazie anche a voi che da fuori nonostante la lontananza vi siete fatti sentire vicini con il vostro calore unico. Questo è solo l’inizio.”













© RIPRODUZIONE RISERVATA