Giovanni Tobia De Benedetti/ Cosa gli succede? (La Pupa e il Secchione e Viceversa)

Giovanni Tobia De Benedetti ha perso un po’ di smalto e non è riuscito a ritornare in testa al podio nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa tanto da chiedersi cosa gli stia succedendo. La sua coppia ha totalizzato 34.5 punti e un pari merito con Dario Massa e Marina Evangelista, finendo però seconda alla coppia Viceversa Scalzi & Stefano. Colpa forse della prova twerking in cui il latinista non ha brillato del tutto o per via delle continue distrazioni. La Cocina del resto sta facendo più coppia con Massa rispetto che con il suo Secchione, dando a quest’ultimo molto a cui pensare. Non è un mistero che il latinista abbia occhi solo per Stella Manente e infatti non ha esitato un solo istante ad attaccare il game designer poco prima della prova finale, quando ha osato definire la vamp una stupida. Questa cosa non è piacuta al gamer ma oggi scopriremo se questo flirt tra i due andrà avanti o se Stella deciderà di rimanere fedele al suo secchione.

Giovanni Tobia De Benedetti, La Pupa e il Secchione e Viceversa: punto interrogativo sul suo destino

Punto interrogativo sul destino di Giovanni Tobia De Benedetti ne la Pupa e il Secchione e viceversa. Possiamo solo dare per scontato che qualcosa potrebbe cambiare già nella puntata di questa sera, soprattutto alla luce di alcuni contenuti pubblicati dal latinista e dalla produzione sui social. Da un lato infatti troviamo nelle Stories del profilo del programma il bacio che i due si sono scambiati. Dall’altro una dedica speciale da parte di Giovanni a Carlotta, sempre tramite Stories. Un messaggio speciale anzi, molto di più. Nella foto, vediamo la Cocina a cavalcioni sulla schiena del suo Secchione, mentre entrambi sorridono felici. Per l’occasione, il latinista ha scelto anche di allegare un brano di Gazelle, Scintille, più che romantico. Tra l’altro soffermandosi sulla strofa iniziale: “Ti ricordi di me?/ Abbiamo fatto scintille/ Io mi ricordo e lo sai/ Pensavo fosse amore/ Invece erano guai”. Che cosa avrà voluto dire con questo messaggio? Per adesso possiamo solo sapere che durante la famosa notte della lite, che verrà trasmessa questa sera, sia Giovanni che Carlotta avranno delle facce sconvolte, tanto da presentarsi al cospetto del conduttore con un animo visibilmente tormentato.

