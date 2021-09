Giovanni Toti, green pass scaduto?/ Sui social “non si è vaccinato” ma lui “cavolate”

Il green pass di Giovanni Toti è scaduto? Sono tante le notizie che circolano sui social in merito al governatore della Regione Liguria. Ad esempio, tempo fa si diceva che avesse addirittura ricevuto la quarta dose. C’è però chi addirittura nega che si sia vaccinato. In questo caso il caso è scoppiato per una foto su Twitter in cui Toti mostra a tutti il suo green pass con tanto di QR code in bella vista. Qualcuno allora si è preso la briga di scansione il codice mostrato da Toti, riscontrando che quel green pass non è valido. Quella foto risale a luglio, quando il governatore della Liguria mostrò con fierezza a favore di telecamera il green pass.

All’epoca risultò valido, ora non più. Da qui l’ipotesi che quel green pass fosse in realtà frutto di un tampone, non della vaccinazione. La vicenda non è passata inosservata al diretto interessato, che ne ha fatto accenno nel corso del suo ultimo intervento a “Stasera Italia”, su Rete 4.

TOTI E IL CASO GREEN PASS: COSA È SUCCESSO

«Bisogna evitare di dire cavolate sui social, ci sono gruppi che dicono cose assurde, su macchinazioni, a me dicono che ho il green pass scaduto», ha dichiarato Giovanni Toti in merito a tale polemica. Quindi, ha evidenziato: «Siamo seri, la vaccinazione è l’unica difesa che abbiamo, o la gente lo capisce». Gli utenti che hanno attaccato il governatore della Regione Liguria, come evidenziato da Bufale.net, sostengono di aver usato l’app Verifica C19 che è disponibile su Google Play per scansionare il QR Code del presidente. Ma Bufale.net, che ha provato a fare lo stesso anche con altre app di scansione del QR code, oltre a quella sopracitata, ha rilevato che invece non si riesce a scansionare il codice. «Per il momento, dunque, non è possibile confermare né smentire la notizia sul green pass scaduto di Giovanni Toti», hanno precisato. Ma il caso non sussiste per il diretto interessato, che ha respinto ogni insinuazione.

