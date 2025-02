Giovanni tra Francesca e Giulia: confronto a Uomini e donne

La puntata di Uomini e Donne del 28 febbraio 2025 si apre con Giovanni che è uscito sia con Francesca che con Giulia. “Con Francesca è andata benissimo. Avevamo l’appuntamento a Roma, ma alla fine, ho deciso di andare da lei a Bracciano. Da quando è entrata in macchina c’è stata subito una forte empatia. Siamo stati benissimo. Siamo andati a cercare vari ristoranti sul lago di Bracciano. Nel locale, poi, eravamo solo io e lei, isolati dal mondo. Ci sono stati più baci, molto passionali e nient’altro”, commenta Giovanni.

“Gli è passato l’innamoramento”, commenta Margherita Aiello. “Parli proprio tu che dopo una settimana volevi già uscire con Mario“, replica Francesca ricevendo l’applauso sia di Gianni Sperti che di Tina Cipollari. “Dopo la fine della relazione con Alessio, è la prima persona con cui mi sono trovata subito bene“, dice ancora Francesca.

Giovanni e la conoscenza con Giulia a Uomini e Donne

Nonostante la conoscenza con Francesca stia andando bene, Giovanni ha deciso di uscire anche con Giulia. “Cosa pensi di questa situazione?”, chiede Maria De Filippi a Francesca. “Me l’aveva detto e ho trascorso la notte a pensare a cosa fosse successo. Ho rosicato”, ammette Francesca.

Giovanni, così, racconta l’appuntamento con Giulia. “Mentre eravamo al centro di Roma, mi sono fermato per comprarle dei fiori e a lei ha fatto piacere. Sono due caratteri opposti ed è anche giusto”, dice Giovanni che sottolinea come Giulia, rispetto a Francesca, sia più frenata. “Mi sto mettendo in gioco perché sto andando contro i miei canoni. Mi farebbe piacere rivederti”, commenta Giulia. Giovanni spiega di voler uscire ancora una volta con entrambe prima di decidere con chi continuare.

