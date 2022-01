Giovanni Truppi ha vinto Premio Lunezia Sanremo 2022/ “Canzone raffinata e originale”

Giovanni Truppi ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo 2022. L’annuncio ufficiale è giunto a poche ore dal via dell’edizione numero 72 del Festival, con Stefano De Martino, patron della rassegna battezzata 26 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, che ha reso nota la scelta legata all’assegnazione del riconoscimento teso a incoronare il miglior testo fra quelli presentati dai big in gara. Ad avere la meglio sono state le parole di “Tuo padre, mia madre, Lucia”: “Un componimento raffinato e originale, dotato di peculiarità proprie che lo differenziano dalle ordinarie narrazioni di storie d’amore”, ha spiegato De Martino.

Affermazioni alle quali hanno fatto eco le motivazioni espresse dal critico musicale Dario Salvatori, membro della commissione del Premio Lunezia, secondo il quale Giovanni Truppi merita la vittoria “per la capacità di raccontare un’Italia solo apparentemente minore e perfettamente contemporanea, dimostrando che è possibile essere un artista indipendente anche a quarant’anni. Anche al Festival di Sanremo”.

GIOVANNI TRUPPI HA VINTO IL PREMIO LUNEZIA SANREMO 2022 CON “TUO PADRE, MIA MADRE, LUCIA”

Il Premio Lunezia è dunque andato a Giovanni Truppi, cantautore nato a Napoli nel 1981 e che ha sin qui pubblicato cinque album, fra i quali spicca “Poesia e civiltà” (2019), indicato tra i migliori dischi dell’anno dai principali media italiani e dal quotidiano francese “Le Monde”. Proprio in quell’anno, ha ricevuto il premio PIMI come miglior artista indipendente dell’anno dal MEI e, inoltre, i suoi brani sono stati impiegati nel cinema, nel teatro e nella televisione.

Oltre al patron Stefano De Martino, i portavoce della commissione del Premio Lunezia sono Dario Salvatori, Mariella Nava, i direttori artistici Loredana D’Anghera, Beppe Stanco, Roberto Benvenuto, Marina Pratici e la giornalista Selene Pascasi. La ventisettesima edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2022, in varie tappe nazionali. Nelle recenti edizioni, è stato patrocinato dal Ministero della Cultura e da Regione Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e Siae. La manifestazione gode, inoltre, della collaborazione di Rai Isoradio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari a cura di Savino Zaba. Il 17 gennaio si sono riaperte le iscrizioni alla sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2022.



