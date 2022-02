Giovanni Truppi spiega testo canzone Sanremo 2022 “Tuo padre, mia madre, Lucia”

GIOVANNI TRUPPI A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “TUO PADRE, MIA MADRE, LUCIA”: LE CURIOSITÀ

Giovanni Truppi è sicuramente tra le sorprese di questo Festival di Sanremo 2022. Il cantautore partenopeo è in gara con il testo della canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” e sta ottenendo grossi riscontri tra critica e pubblico. «Quando interpreto le canzoni che scrivo, le vivo da interprete e mi godo il brano», ha raccontato Giovanni Truppi ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, svelando anche qualche curiosità. Una riguarda la madre, la signora Benedetta, che gli ha dato un amuleto da portare sempre con sè. Il loro è un legame molto forte: «Ci siamo sentiti via messaggio, mi ha chiesto se fossi stato in un programma e poi basta. Mi ha fatto l’in bocca al lupo».

Il 4 febbraio uscirà una antologia di Giovanni Truppi, una summa del suo percorso artistico: «È una specie di Bignami di quello che ho fatto in questi anni. Non sarebbe accaduto se non ci fosse stata questa avventura sanremese, ma avendo deciso di farla abbiamo pensato che potesse essere bello presentare alle persone anche una breve introduzione a quelli che sono stati i miei dischi in questi anni. Ci sono quindici canzoni, compresa quella del Festival di sanremo 2022, che spero siano una bella descrizione di quello che è il mio mondo». Un modo per farsi conoscere meglio, anche se all’orizzonte non ci sarà un libro sulla sua esperienza: «Sarò curioso di vedere come sarà ricordarlo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Emotivamente si vivono tante emozioni, è molto intenso, ma esternamente non succede tantissimo, anche a causa di questo periodo sfortunato».

SIGNIFICATO TESTO “TUO PADRE, MIA MADRE, LUCIA” CANZONE SANREMO 2022, GIOVANNI TRUPPI: “”

Sempre nella stessa intervista, Giovanni Truppi ha parlato del testo della canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia” per Sanremo 2022, nata nel corso di una passeggiata a Bologna, dove vive da un paio di anni: «Io lavoro molto a casa o con uno strumento, ma tante volte le idee mi vengono mentre sto facendo altro: in questo caso passeggiavo per Bologna una sera e mi sono venute in mente le parole del ritornello». «Tuo padre, mia madre, Lucia è il testo di una canzone d’amore. Volevamo provare a raccontare questo sentimento inquadrandolo nel momento in cui ha già oltrepassato la soglia dell’innamoramento, diventando una relazione e una scelta di vita», ha spiegato Giovanni Truppi soffermandosi di nuovo sulla peculiarità del testo di “Tuo padre, mia madre, Lucia” per Sanremo 2022: «Descrive un sentimento di amore, ma può capitare anche con un mestiere o con un’idea. Credo che si sposa qualcosa metaforicamente quando ci si immagina insieme a lei per un tempo indefinito». Stasera, nella nuova puntata di Sanremo 2022, riscopriremo Giovanni Truppi ascoltando l’interpretazione del testo della sua canzone Tuo padre, mia madre, Lucia.

