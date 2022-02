Giovanni Truppi, “Tu padre, mia madre, Lucia”/ Il cantautorato protagonista a Sanremo 2022

Giovanni Truppi: la prima volta sul palco di Sanremo 2022

Giovanni Truppi ha debuttato ieri sera, mercoledì 2 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2022 con “Tu padre, mia madre, Lucia”, un brano intenso e carico di significato. “Questa canzone descrive un sentimento. Lucia è mia figlia, è uno degli spettatori di questo sentimento, insieme alle prime persone che ti vengono in mente. Per me i suoceri e la mia famiglia”, ha spiegato il cantautore napoletano a Quotidiano.net. Il cantautore, senza troppi indugi, ha esordito sul palco dell’Ariston sfoggiando una canottiera nera, che ha fatto molto discutere sui social: “Giovanni Truppi a #Sanremo2022 come in un normale festival di piazza in quel paesello sperduto con le vecchiette sedute in prima fila sulle sedie di legno” e “Giovanni Truppi ha appena finito di fare la grigliata”, hanno scritto due utenti su Twitter.

Giovanni Truppi: undicesimo in classifica Sanremo 2022 Sala Stampa

Al termine della seconda serata Giovanni Truppi si è posizionato al sesto della classifica parziale e undicesimo nella classifica provvisoria di tutti i 25 big in gara, secondo il voto della sala stampa. L’artista ha convinto anche una buona parte di pubblico: “Commento a caldo su Giovanni Truppi: finalmente uno di cui capisco le parole. Mica niente ragazzi non è scontato eh. Bravo”, ha commentato un utente su Twitter. Positivo anche il commento del giornalista Massimo Bernardini: “Insolita fra parlato e cantato, testo vero, teso; e ritornello bello, ben scritto, ben arrangiato. Per niente facile ma solida”. Questa sera, giovedì 3 febbraio, il cantautore napoletano tornerà a esibirsi sul palco dell’Ariston, sarà il 24esimo a esibirsi, mentre domani sera duetterà con Vinicio Capossela con cui canterà una canzone di Fabrizio De Andrè, “Nella mia ora di libertà”.

