Giovanni Vernia/ “Al Festival di Sanremo 2010 Bob Sinclar mi fece il dito medio!”

Giovanni Vernia, ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio 2023. L’ingegnere e cabarettista ha rivelato in primis un retroscena relativo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo tredici anni fa: “Bob Sinclar era ospite a Sanremo nel 2010 e io avrei dovuto fare due ingressi la sera della finale. Feci il primo, poi, prima del secondo, i voti tardavano ad arrivare e in scena c’era proprio Sinclar con Antonella Clerici, che ha fatto alzare il pubblico in piedi a ballare. La stessa cosa avrei dovuto farla io… Il ‘mio’ Jonny Groove però entrò improvvisamente e Sinclar rimase mio prigioniero. Nei saluti Bob Sinclar fece il dito medio, perché non gli era piaciuta molto la mia entrata”.

Marika Sacco, chi è la moglie di Giovanni Vernia/ Curiosità sui nomi dei figli

GIOVANNI VERNIA: “DA BAMBINO SMONTAVO TUTTI”

Da bambino Giovanni Vernia era sempre con le chiavi inglesi in mano: “Smontavo tutto! Mio papà è di Gioia del Colle, mia mamma della provincia di Enna, emigrati a Genova. Mio padre è stato maresciallo della Finanza, mentre io, quando ero ingegnere, al lavoro facevo l’imitazione dei miei capi e alla sera mi davo al cabaret”. Il resto è storia nota, con la carriera del comico che è decollata grazie anche al suo “discotecaro” a “Zelig”.

LEGGI ANCHE:

Giovanni Vernia/ "Ho iniziato a fare il comico da bimbo con le parodie delle parenti"Luigi, padre Giovanni Vernia/ "Morto nel 2015, mamma morta quando avevo 17 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA