Giovanni Vernia e la moglie Marika Sacco/ “L’ho conquistata raccontando storielle…”

Giovanni Vernia è l’ignoto noto dei Soliti Ignoti di oggi di Amadeus. I due si ritrovano dopo l’esperienza a Sanremo 2021. Il comico, infatti, è stato protagonista di Primafestival con Valeria Graci e la moglie del conduttore. Nei mesi scorsi aveva raccontato la sua nuova quotidianità con la moglie, essendo stato costretto a restare a casa durante il lockdown come tutti gli italiani. Ad esempio, Marika Sacco, questo il nome della moglie dell’ex comico di Zelig, si è abituata a “sopportare” le sue imitazioni. «Mia moglie è rassegnata, tanto che a volte, dopo aver parlato di qualcosa, mi dice “ ripeti”, perché sa già che stavo rileggendo le sue parole in modo comico. La fase di lockdown, poi, è stata davvero stimolante: stare tutti i giorni a casa mi ha aiutato ad ideare spunti», raccontò nei mesi scorsi a Today.

SARA TOMMASI E ANTONIO ORSO SI SONO SPOSATI/ Foto: festa matrimonio rinviata a giugno

Giovanni Vernia, l’amore per Marika Sacco e i figli

Lei ha avuto un ruolo chiave nella carriera del marito. Quando si sono conosciuti lui si divideva tra il ruolo di manager di una multinazionale e il comico. A questo punto è entrata in gioco Marika Sacco: «Ci frequentavamo da un po’, l’ho conosciuta per lavoro alle Poste, all’Eur. Era il mio ultimo giorno a Roma dopo una consulenza di un anno». Come l’ha conquistata? Raccontandole storielle. «Vedendomi indeciso, mi dice che avrei dovuto inseguire il mio sogno, che se avessi voluto calcare il palco, avrei dovuto provarci sul serio». Così ha fatto Giovanni Vernia. La sua carriera ha preso il volo e i due si sono sposati nel 2008. Due anni dopo è nata Matilda, poi è arrivato Giulio Louis. «Sono un padre giocherellone. I miei figli mi fanno molto ridere, cerco di godermeli il più possibile», disse invece al settimanale Gente.

LEGGI ANCHE:

Damiano David dei Maneskin è fidanzato?/ Video con "indizi": lei è una modella...Selvaggia Lucarelli/ "Mi sono bucata per 4 anni. La mia droga? Un amore tossico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA