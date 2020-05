Giovanni Vernia/ “Seduco mia moglie Marika assomigliando sempre di più a…”

Pubblicità

Giovanni Vernia, dopo Cesare Bocci e Francesca Fialdini, è l’ospite della puntata di Vieni da me dell’11 maggio. Il comico risponde alle domande di Caterina Balivo, svelando alcuni dettagli della sua vita privata e non solo. Giovanni Vernia ha accettato di rispondere ad alcune domande per essere psicanalizzato di Marinella Cozzolino. “Sui social faccio un programmino e faccio tutto io. Canto, ballo e do fastido al condominio che oggi “Sono sposato dal 2008 con una romana che mi sta guardando da casa in un quartiere dove c’è tutto. Io vivevo a Milano e volevo che lei mi raggiungesse, ma lei mi ha detto vieni a Roma perchè c’è tutto e lei quando dice tutto intende bar, farmacia e supermercato”, racconta Giovanni Vernia che svela la sua arma di seduzione: “quando andavo in discoteca dicevano che sapevo ballare”. “Non so se sai ballare, però sai ridere e per una donna è un’ottima arma di seduzione”, spiega la dottoressa Cozzolino. “Ma oggi come conquisti tua moglie?”, chiede la Balivo. “Cercando di assomigliare sempre di più a Claudio Baglioni”.

GIOVANNI VERNIA: “CI VUOLE FEGATO PER FARE QUELLO CHE HO FATTO”

“Giovanni Vernia nasce come ingegnere, con uno stipendio importante, ma voleva far ridere la gente e quindi ha lasciato tutto per tuffarsi nel mondo dello spettacolo“, spiega Caterina Balivo che chiede al suo ospite di descriversi caraterrialmente con una parola. Simpatico e ironico, Vernia tira fuori l’orgoglio per quello che è riuscito a fare rinunciando ad un lavoro stabile. “Ci vuole fegato per fare quello che ho fatto perchè avevo un lavoro e mi sono buttato nel mondo dello spettacolo”, confessa Vernia.”Sogno di fare intrattenimento per sempre perchè è il lavoro che ho sempre sognato”, svela poi Vernia rispondendo ad una domande sul futuro e rivedendo lo show social con cui ha fatto compagnia ai suoi followers.



