Giovanni Veronesi, compagno Valeria Solarino/ “Non sopporta il compleanno e le foto”

Giovanni Veronesi, regista di tanti film importanti e di successo come Manuale d’amore, Non è un paese per giovani e così via, è l’uomo che da più di quindici anni è il compagno di Valeria Solarino. L’attrice sarà ospite della puntata del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, in onda oggi, mercoledì 25 novembre su Raiuno. Attrice tra le più apprezzate del cinema italiano, Valeria Solarino, da anni, vive la sua vita privata accanto a Giovanni Veronesi. Una storia che la coppia vive in modo riservato, lontano dalle luci dei riflettori e anche dei social. Pur avendo entrambi dei profili Instagram, infatti, sono pochissime le foto in cui appaiono insieme. Scovando tra le varie foto del profilo Instagram della Solarino, spunta una foto risalente al 31 agosto del 2019. “Faccia di chi non sopporta il compleanno e gli auguri del compleanno.e la foto è vecchia perché non sopporta nemmeno le foto”, scriveva l’attrice.

GIOVANNI VERONESI E VALERIA SOLARINO: “SIAMO CRESCIUTI FIANCO A FIANCO”

L’amore tra Giovanni Veronesi e Valeria Solarino è iniziato quando l’attrice aveva solo 25 anni. Un rapporto cresciuto anno dopo anno e che ha unito sempre di più il regista e l’attrice come ha raccontato la stessa Solarino in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia qualche tempo fa. “Ci divertiamo molto insieme. Quando ci siamo messi insieme avevo 25 anni, siamo cresciuti fianco a fianco. A volte ritrovo in lui modi di dire, fare, pensare che sono i miei. Ci assomigliamo”. Un rapporto semplice, vissuto in famiglia e con gli amici e lontano dalla mondanità quello tra il regista e la Solarino che, oggi, ai microfoni di Serena Bortone, potrebbe raccontare qualche dettaglio in più sulla sua storia d’amore.

