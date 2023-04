Giovanni Veronesi, compagno Valeria Solarino/ “Siamo cresciuti fianco a fianco”

Giovanni Veronesi, chi è il compagno di Valeria Solarino

Valeria Solarino, protagonista della nuova stagione di “Rocco Schiavone”, sarà ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 3 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è legata da quasi vent’anni allo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi: “Quando penso agli anni trascorsi insieme mi sembrano tantissimi. Sono un pezzo di vita. Non lo so quale sia il segreto. Credo nell’anima gemella, forse non ne esiste solo una, magari ne abbiamo una per ogni Paese. Credo nel fatto che ci si riconosca quando si incontra la persona giusta. Il segreto è tutto qui”, raccontava nel 2015 l’attrice a Vanity Fair.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

L’attrice e il regista si sono incontrati per la prima volta sul set del film “Che ne sarà di noi” del 2004, in cui interpretava il personaggio di Bea, una delle due ragazze che i tre protagonisti Matteo (Silvio Muccino), Paolo (Giuseppe Sanfelice) e Manuel (Elio Germano) incontrano su un traghetto per Santorini durante il viaggio post-maturità.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

Giovanni Veronesi e Valeria Solarino si sposeranno?

“Ci divertiamo molto insieme. Quando ci siamo messi insieme avevo 25 anni, siamo cresciuti fianco a fianco. A volte ritrovo in lui modi di dire, fare, pensare che sono i miei. Ci assomigliamo”, ha detto Valeria Solarino a Grazia parlando della sua relazione con Giovanni Veronesi. Nel corso degli anni hanno lavorato insieme in numerose occasioni: “Italians”, “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso”, “Manuale D’Amore” 2 e 3, “Una donna per amica”, “Moschettieri del re – La penultima missione”. “Credo che se stiamo ancora insieme è soprattutto perché tra me e Giovanni non c’è competizione. Ognuno di noi è felice dei successi dell’altro”, ha detto la Solarino a IoDonna. Prima di incontrare l’attrice, Veronesi è stato sposato ma non esclude un giorno di celebrare le nozze anche con Valeria Solarino: “Ci sposeremo, sicuro. Abbiamo detto che vogliamo essere onesti, e quando lo faremo sapremo davvero che lei è stata la donna di tutta la mia vita e io l’uomo della sua”, ha confessato al Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE:

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA