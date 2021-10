Giovanni Veronesi, fidanzato di Valeria Solarino/ Lei: “Ci sposeremo da anziani”

Giovanni Veronesi è il fidanzato di Valeria Solarino, con la quale vanta una lunga relazione. Dell’uomo, di professione regista e sceneggiatore e fratello dello scrittore Sandro, ha parlato in passato sulle colonne di “Vanity Fair” negli scorsi anni proprio l’attrice, che ha rivelato: “Quando penso agli anni trascorsi insieme mi sembrano tantissimi. Sono un pezzo di vita. Non lo so quale sia il segreto. Credo nell’anima gemella, forse non ne esiste solo una, magari ne abbiamo una per ogni Paese”.

Inoltre, Solarino ha aggiunto: “Vorrei che le mie mani e quelle di Giovanni continuassero ad unirsi anche da vecchi. Mi piace l’idea, e credo che quello sia l’amore per la vita, l’amore vero. Infatti dico sempre che mi sposerò da anziana”. Un concetto approfondito poi successivamente anche sulle colonne di “Grazia”, dove Valeria Solarino ha affrontato anche il capitolo maternità: “Ho cinque nipoti talmente belli che, essendo io competitiva, i miei figli non potrebbero eguagliarli. Non ho una vita perfetta, ma è una vita serena e bella perché io e Giovanni ci siamo trovati. E siamo felici così”.

GIOVANNI VERONESI RICORDA FRANCESCO NUTI: “MI FA ANDARE IN TILT IL CUORE”

Peraltro, proprio nella giornata di ieri il portale Ciak Magazine ha riportato le dichiarazioni di Giovanni Veronesi su Francesco Nuti: “Tutte le volte che fanno qualcosa per lui mi si apre un file di una vita diversa che ho vissuto insieme a lui. Si tratta dell’unica cosa che mi fa emozionare e arrabbiare allo stesso tempo. Anche se sono un duro, Francesco è l’unica cosa che mi andare in tilt il cuore, mi tremano le mani”.

E, ancora: “Nuti ha sempre amato stare in mezzo alla gente, quando c’erano le comitive e le scuole che lo puntavano per un autografo, lui ci si buttava in mezzo, stava sempre a parlare con loro e all’epoca non c’erano i selfie e i telefonini. Immagino ora cosa potrebbe fare… Ci sapeva fare con le persone”. Una testimonianza di vera, profonda e sincera amicizia.

