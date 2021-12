Giovannino ad Amici 2021/ Disturba Sabrina Ferilli, balla con Maria De Filippi e…

Giovannino, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Tu si que vales, è sbarcato anche ad Amici 2021, dove ha avuto l’onere di intrattenere il pubblico in occasione della puntata andata in onda domenica 12 dicembre. Una performance divertentissima, in cui non poteva mancare il coinvolgimento di Sabrina Ferilli, di cui è il disturbatore per eccellenza. In particolare la nuova giudice del talent show è stata sbeffeggiata per non avere portato in studio alcun dono, mentre il comico si è presentato con un cesto colmo di caramelle.

Successivamente si è dato spazio alla gara, con Sabrina Ferilli che si è rasserenata e ha potuto dare ai concorrenti i suoi giudizi (per lo più positivi). Non sapeva, tuttavia, che nel finale a disturbarla sarebbe proprio tornato Giovannino. Il personaggio celebre dell’ultima edizione di Tu si que vales, mentre la giudice stava ringraziando e salutando, ha fatto nuovamente irruzione in studio e l’ha messa alla prova nel canto. I due si sono esibiti insieme su Rugantino, ricevendo i fragorosi applausi del pubblico.

Giovannino ad Amici 2021: il ballo con Maria De Filippi e la scenetta con Alessandra Celentano

Giovannino, nel corso dell’ultima edizione di Tu si que vales, è entrato nel cuore di Maria De Filippi, tanto che la conduttrice ha deciso di invitarlo come ospite anche ad Amici 2021. Il loro rapporto idilliaco è stato manifesto anche in questa occasione. Nel corso della puntata, infatti, i due hanno avuto modo di ballare insieme, dopo che Sabrina Ferilli ha rifiutato l’invito del comico. A consolarlo, prendendo il posto di quest’ultima, è stata proprio la padrona di casa.

Dopo di ciò l’ospite ha dispensato caramelle a tutti i presenti, rivolgendo una attenzione particolare alla giudice Alessandra Celentano, nota per i suoi giudizi severi nella danza. Proprio a lei ha mostrato il collo del piede. Il protagonista di Tu si que vales non ha resistito alla tentazione.



