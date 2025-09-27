Giovannino, chi è il disturbatore di Tu si que vales? Attore originario di Nola, simpatici i suoi siparietti con Sabrina Ferilli!

Giovannino, chi è il disturbatore di Tu si que vales? Dal 2021 con Maria De Filippi

Da qualche tempo, Giovannino fa parte anche del cast di Tu si que vales di Maria De Filippi. Dal 2021, infatti, l’artista partecipa in qualità di disturbatore della giudice popolare Sabrina Ferilli, che stuzzica con simpatici scherzetti, ovviamente mascherato. Il simpatico personaggio che ha conquistato gli spettatori di Canale 5 è mascherato con un mantello rosso e il volto dipinto di blu. Insieme a Sabrina Ferilli, è protagonista di numerosi siparietti e scenette che fanno ridere il pubblico di Canale 5. Per quanto riguarda la vita privata, sono poche le informazioni su Giovannino: non sappiamo se il ragazzo sia o meno fidanzato.

Giovannino, chi è? La carriera nel cinema

Tra i protagonisti di Tu si que vales, nel cast fisso, c’è anche il simpatico Giovannino, il personaggio televisivo e attore nato nel 1995 a Nola, in provincia di Napoli. Dopo aver lavorato per diversi anni come animatore nei villaggi turistici, complice la sua simpatia, Giovannino ha deciso di intraprendere un’altra strada, quella della recitazione, sfruttando anche il suo aspetto fisico sicuramente fuori dal comune: Giovannino è infatti alto solamente 125 cm. Un dettaglio che l’attore ha sfruttato facendolo diventare il suo punto di forza, qualcosa che lo rendesse unico e diverso dagli altri. Dopo aver studiato recitazione, Giovanni ha cominciato a lavorare come attore: fa parte di una compagnia teatrale della sua città ma non è questa la sua unica esperienza come attore, anzi,

Giovannino ha recitato in diverse serie tv e film, come ad esempio “Gomorra” e “Napoli velata” di Ferzan Özpetek, con piccoli ruoli. È stato inoltre nel cast di diverse commedie come “Chi ha incastrato Babbo Natale?” di Alessandro Siani e ancora “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone, dove ha interpretato un simpatico elfo.