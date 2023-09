Giovannino di Tu sì que vales, chi è Giovanni Iovino/ Non solo disturbatore della Ferilli: cosa fa in realtà

Chi è Giovannino di Tu si que vales nella vita reale e cosa fa

Giovannino è ormai un volto fisso di Tu sì que vales. Il simpatico disturbatore, che prende costantemente di mira Sabrina Ferilli, è tornato in studio per il suo terzo anno di fila, pronto a divertirsi ai danni della giurata del pubblico. Un personaggio ormai adorato dai telespettatori, in modo particolare dai più piccoli, divertiti dalle malefatte del buffo mascherato.

Ma chi si cela dietro la maschera di Giovannino? La vera identità del disturbatore è quella di Giovanni Iovino, 28enne originario di Napoli. Oggi noto come volto di Tu si que vales, Iovino nasce come animatore nei villaggi turistici ma ha anche recitato per produzioni importanti, come la serie Gomorra, il film Napoli velata di Ferzan Ozpetek e Pinocchio di Matteo Garrone nel 2019. Con il fratello Andrea Iovino, Giovannino è membro della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito. Attore a tutto tondo, Giovanni Iovino è anche presente sui social, Instagram e TikTok in particolare, dove è abbastanza attivo e pubblica sovente video divertenti. giovannino_ufficiale è il suo profilo Instagram, dove conta oltre 56mila follower.

