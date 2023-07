Giovannino di Tu si que vales ha trovato la fidanzata?/ Spoiler: “Arriva Giovannina in studio”, chi è

Giovannino di Tu si que vales ha trovato la fidanzata nella nuova edizione? Chi è Giovannina

La nuova edizione di Tu si que vales esordirà a settembre su Canale 5 con tante novità, a partire dalla mancanza di Belen Rodriguez alla conduzione. Le registrazioni sono ufficialmente iniziate, e non mancano anticipazioni che svelano un’altra simpatica novità: il ritorno di Giovannino, ormai nemesi di Sabrina Ferilli, affiancato da Giovannina.

Alice Barisciani: "Io tronista di Uomini e Donne? Accetterei!"/ Poi lo spoiler sul GF Vip: "So che c'è…"

Giovannino ha trovato l’amore? È lo spoiler che lanciano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Tu si que vales 2023, rese note da SuperguidaTv. Ma chi è Giovannina? È davvero la fidanzata di Giovannino?

Giovannina è la fidanzata di Giovannino? Lo scherzo a Tu si que vales

Ecco quanto rivelano le anticipazioni: “Niente stagione dell’amore. Non possiamo immaginarci love story o quant’altro perché secondo le talpe di Amici News Giovannino potrà sì incontrare Giovannina nelle prossime puntate di Tu si que vales, ma quest’ultima non è altro che una bambola. Insomma nessuno potrà minare l’amore che lega il mitico personaggio dalla faccia blu come i puffi e dal mantello rosso come Cappuccetto e Sabrina Ferilli. Giovannino potrà continuare a fare la corte all’attrice, madrina della giuria popolare, e a disturbarla senza alcun problema che si creino gelosie.”

Norina Cristofoli e Bartolomeo Rocca, chi sono e sono esistiti davvero?/ Lei amore di Francesco Baracca, lui…

Giovannina, la presunta fidanzata di Giovannino, non è altro che una bambola. La simpatica mascotte di Tu si que vales continua dunque ad essere single e pronto ad infastidire e al contempo corteggiare anche quest’anno Sabrina Ferilli, madrina della giuria popolare del programma di Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Pier Ruggero Piccio, chi è e storia vera protagonista film I cacciatori del cielo su Raitre/ Primo capo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA