Giovannino Glorio, compagno Simona Cavallari/ Quell’amore nato 2019…

Chi è Giovannino Glorio, il compagno di Simona Cavallari

Giovannino Glorio è il fidanzato di Simona Cavallari, attrice di fiction e film di successo. La coppia è legata da diversi anni. Un amore arrivato dopo la fine di due storie importanti: la prima con Daniele Silvestri e la seconda con Roberto Libertini, uomini da cui ha avuto anche dei figli. Dopo un periodo molto complicato e difficile della sua vita, la Cavallari ha ritrovato il sorriso e la serenità proprio accanto a Giovannino Glorio di cui si conosce davvero poco. Nel 2019 la coppia ha ufficializzato la loro relazione con un post condiviso sui social network.

Com'è morta Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia/ "Nonostante la malattia…"

Una dedica d’amore che l’attrice ha voluto fare al suo compagno di vita che è un uomo molto discreto e riservato. La coppia si è mostrata pubblicamente solo in occasione di qualche evento pubblicato legato alla professione di Simona che non disegna, saltuariamente, di condividere alcuni dei loro momenti sui social.

Com'è morto Stefano D'Orazio dei Pooh?/ "Non aveva sintomi all'inizio poi..."

Simona Cavallari: la dedica social al compagno Giovannino Glorio

Giovannino Glorio e Simona Cavallari fanno coppia fissa da circa tre anni. Nel 2019 l’attrice ha sotto il silenzio uscendo alla scoperto e confermando la relazione con Giovannino a cui ha dedicato un bellissimo messaggio social. “E pensare che ci siamo sempre sfiorati senza incontrarci per una vita. Pensare che avremmo potuto non trovarci mai e non scoprire quanto tutto diventa facile e meraviglioso, nonostante tutto, quando si ama davvero” sono state le bellissime parole che l’attrice ha dedicato al compagno.

Stefania Orlando e l'aborto/ Il dramma:"Nel giro di pochissimo tempo l'ho perso"

I due starebbero insieme dal 15 agosto 2019 e si sono presentati al pubblico solo in occasione di qualche evento legato alla promozione dei lavori dell’attrice. Sia la Cavallari che il compagno hanno dei figli dalla precedenti relazioni: lei ha avuto due figli insieme a Daniele Silvestri (Pablo Alberto, nato nel 2002, e Santiago Ramon, nato nel 2003) e un figlio con Roberto Libertini (Levon Axel, nel 2011). Giovannino, invece, ha avuto tre figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA