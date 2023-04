GIOVENTÙ BRUCIATA/ La performance memorabile di James Dean

Pochi film hanno avuto un impatto su una generazione come Gioventù bruciata – titolo originale Rebel Without A Cause – di Nicholas Ray. Selezionato dall’American Film Institute tra i primi 100 migliori film americani, è entrato nella storia per la sua storia potente, in grado di ritrarre alla perfezione un percorso di crescita, un doloroso passaggio dall’adolescenza all’età adulta. L’opera è ora disponibile in 4K Ultra HD + Blu-Ray con Warner Bros. Entertainment.

SINOSSI – Il protagonista della vicenda è Jim Stark (James Dean), un ragazzo affascinante e ribelle che si è da poco trasferito con la famiglia a Los Angeles. Il suo ingresso nella nuova città è segnato dall’arresto per ubriachezza molesta. I genitori e la nonna del ragazzo accorrono alla stazione di polizia, pagando la cauzione e liberando Jim dalla prigione. Sebbene si dimostrino preoccupati per la sorte di Jim, l’atteggiamento rivoltoso del giovane è scaturito proprio dal logorato rapporto con la sua famiglia, accresciuto da una gravosa distanza emotiva e dall’incapacità di comunicare.

Gioventù bruciata è noto sì per la tragica fine che ha colpito i tre protagonisti – Dean morì in un incidente automobilistico un mese prima dell’uscita del film, Mineo fu assassinato a 37 anni nel 1976, la Wood annegò in circostanze non del tutto chiarite a 43 anni nel 1981 – ma soprattutto per la sua importanza dal punto di vista psicologico. Un’opera sul disagio giovanile, un melodramma condensato in ventiquattro ore con uno stile visivo moderno e un grandissimo lavoro sulla messinscena. A bordo di una Ford Super De Luxe del 1946 e di una Mercury Club Coupe del 1949, James Dean offre la performance della vita. Imperdibile.

