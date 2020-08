Gioventù bruciata/ Su Rete 4 il film con James Dean (oggi, 5 agosto 2020)

Gioventù bruciata va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1955 dalla Warner Bros Pictures con la regia affidata a Nicholas Ray il quale si è occupato anche del soggetto mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Stewart Stern. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Ernest Haller, il montaggio è stato eseguito da William H. Ziegler e le musiche della colonna sonora sono state composte da Leonard Rosenman. Il cast sono presenti tra gli altri James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran, Corey Allen e William Hopper.

Gioventù bruciata, la trama del film

Ecco la trama di Gioventù bruciata. Jim è un ragazzo di soli 17 anni ma ha già un’esistenza molto complicata. Infatti, dopo alcuni giorni che si è trasferito insieme alla propria famiglia IN una nuova cittadina, viene arrestato per ubriachezza molesta. Presso la locale stazione di polizia i genitori insieme alla nonna del ragazzo arrivano per prelevarlo e riportarlo a casa. Il poliziotto che lo ha arrestato non appena Conosce i genitori e soprattutto la nonna, si rende conto il perché di questi atteggiamenti irresponsabili da parte di Jim. In particolare, si tratta di un ragazzo che è alle prese con una serie di difficoltà di comunicazione con la stessa a famiglia in ragione di un episodio violento che ha scandito la sua infanzia. Durante le ore trascorse all’interno del Distretto di Polizia, il ragazzo intravede una ragazza di nome Judy che cattura immediatamente la sua attenzione non solo in ragione della bellezza, ma anche per il fatto di essere stata arrestata per alcuni atti di violenza ed in particolar modo per una rissa.

Jim si renderà conto di come sia una sua vicina di casa e che come lui è alle prese con un rapporto assolutamente burrascoso con il padre. Nei momenti di tempo libero la donna fa parte di una sorta di banda al cui capo c’è un ragazzo di nome Buzz. Jim avrà modo anche di fare la conoscenza di un altro ragazzo di nome Plato il quale dimostra immediatamente un suo amico anche perché affascinato dai suoi modi di fare. Il suo rapporto con la banda però si dimostrerà estremamente drammatico in quanto decide di prendere parte ad una sorta di prova di coraggio che prevede di sfrecciare all’interno di una macchina a tutta velocità e di saltare dal suo interno a pochi attimi prima che questa finisca in un burrone.

Purtroppo durante questo evento Buzz non riesce a saltare per via di un problema nella sua giacca e muore drammaticamente. Jim a questo punto con gli altri ragazzi compresa la stessa Judy è chiamato a gestire la situazione con la polizia. Dovrà capire che cosa raccontare alla sua famiglia e soprattutto a quel poliziotto che sembrava aver intuito tutto sul suo animo inquieto. Tra l’altro, la sua decisione avrà delle ripercussioni anche per gli altri componenti della banda che sono rimasti sconvolti da quanto successo.



