Gioventù Bruciata/ Su Rete 4 il film con James Dean

Gioventù bruciata, film di Rete 4 diretto da Nicholas Ray

Gioventù bruciata arricchisce la programmazione televisiva di Rete 4 a partire dalle ore 16:45 oggi, 8 giugno 2022. La pellicola è stata realizzata Nel 1955 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Warner Bros è distribuita in Italia nelle sale cinematografiche dalla PIC. La regia del film è stata curata da Nicholas Ray il quale si è occupato anche del gruppo del soggetto mentre la sceneggiatura è frutto del Lavoro condiviso di Stewart Stern e Irving Shulman.

Eternal Love L'eternità in un attimo/ Streaming canale 5 del film turco

Il montaggio è stato realizzato da William H. Ziegler, le musiche sono di Leonard Rosenman e i costumi di scena frutto del prezioso lavoro di Moss Mabry. Nel cast tanti nomi eccellenti del mondo hollywoodiano tra cui James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran, Corey Allen, William Hoper e Rochelle Hudson.

Il compagno Don Camillo/ Dove seguire in streaming il film su Rete 4

Gioventù bruciata, la trama del film

In Gioventù bruciata ci troviamo negli Stati Uniti d’America nel corso degli anni ’50 con diversi giovani ragazzi che si affacciano in una vita sempre più sfrenata. Un diciassettenne di nome Jim vive in maniera piuttosto sconsiderata tant’è che viene arrestato per l’ennesima volta per ubriachezza molesta.

I suoi genitori insieme alla nonna sono costretti a recarsi presso il locale distretto di Polizia dove un agente che ha avuto a che fare con lui nei pochi momenti ne individua il malessere ed in particolare in un evento violento di cui è stato vittima in precedenza e soprattutto le difficoltà nell’avere una comunicazione costruttiva con i genitori. Durante questo periodo inoltre il ragazzo ha dovuto fare i conti con un trasferimento di città per nulla voluto ma che potrebbe aprire nuovi scenari per la sua vita anche perché conosce una ragazza vicina di casa di nome Judy che ha intravisto durante le ore trascorse alla stazione di polizia. Anche lei aveva avuto un atteggiamento poco virtuoso tant’è che gli agenti avevano deciso di arrestarla per le conseguenze di una rissa nella quale erano stati coinvolti tanti suoi amici.

Tutto Molto Bello/ Su Italia 1 il film con Frank Matano e Paolo Ruffini

La ragazza, tra l’altro, è alle prese con un rapporto conflittuale con il suo papà e questo non le permette di essere felice. Il giovane Jim conosce tante altre persone e soprattutto ragazzi che sono alle prese con dei conflitti generazionali che sfogano con atteggiamenti molto pericolosi. Ci saranno tante situazioni in cui il problema sociale esistente nel nuove generazioni si paleserà e metterà in discussione la tranquillità della cittadina e le vite delle relative famiglie.

Il video del trailer di Gioventù Bruciata













© RIPRODUZIONE RISERVATA