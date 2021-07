Giovinco al Venezia?/ Calciomercato news, i lagunari provano il colpo a sorpresa

CALCIOMERCATO NEWS, IL RITORNO IN SERIE A

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da nemmeno una settimana ma le società del nostro campionato sono già da diverso tempo al lavoro per potenziare le loro rose per la prossima stagione. In Serie A è arrivato anche il Venezia, promosso dal campionato cadetto, e le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport rivelano che i lagunari potrebbero mettere a segno un vero e proprio colpo riportando in Italia Sebastian Giovinco. Attualmente di proprietà dell’Al-Hilal, Giovinco ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre e potrebbe decidere di lasciare l’Arabia Saudita così da poter avere la possibilità di chiudere la carriera nel Paese dove è nato e cresciuto.

CALCIOMERCATO NEWS, ADDIO ARABIA SAUDITA

Nel corso dell’annata calcistica 2020/2021 Sebastian Giovinco con la maglia dell’Al-Hilal ha realizzato una rete e fornito quattro assist vincenti per i compagni in 22 apparizioni complessive tra campionato e coppa. I primi contatti tra i due club sarebbero già avvenuti nelle scorse ore ma la trattativa vera e propria deve ancora entrare nel vivo. Bisognerà dunque capire quale intesa il Venezia potrà riuscire a trovare con l’Al-Hilal al fine di avere a disposizione Giovinco subito per il ritiro pre-campionato e non doverlo aspettare magari per la finestra di gennaio.

