Gipsy Kings by Diego Baliardo, chi sono: il gruppo nato in Francia è formato da rom originari dell'Andalusia, da anni in Provenza

La storia dei Gipsy Kings, gruppo musicale di origine spagnola, è particolarmente affascinante: intreccia infatti famiglie, storie e culture, nonché tradizioni in un unico gruppo, nato ormai cinquant’anni fa. La loro attività è cominciata nel 1978: a formare la band, diversi rom, facenti parte del gruppo dei Kalo, con le famiglie di origine gitana dei Reyes e dei Baliardo, imparentate tra loro, che si sono unite per fare musica insieme. Le due famiglie avevano asciato la Spagna durante la guerra civile spagnola, stabilendosi in Provenza. I cinque fratelli Reyes hanno imparato a suonare fin da bambini dal papà, José, esercitandosi nella rumba, con il canto e con la chitarra. Fu proprio José, il padre, a trovare una produzione discografica per i figli, permettendo loro di iniziare la carriera. Allo stesso tempo a loro si unì Chico Bouchiki, di origini arabe: tra i fondatori del gruppo, è stato per anni parte dei componenti, per poi lasciare dopo un litigio.

Il gruppo ha firmato vari successi nel corso della carriera: tra questi c’è sicuramente una rielaborazione in chiave “gitana” di un brano storico di Domenico Modugno, “Nel blu dipinto nel blu”. I legami con l’Italia della band non finiscono qui: il gruppo, infatti, ha collaborato anche con Gigi D’Alessio nel 2008 nella canzone “Solo lei”. Grandissimo il successo dei Gipsy Kings anche negli Stati Uniti: il gruppo di origine gitana riuscì ad entrare nelle classifiche degli Usa nel 1989, rimanendovi per ben 40 settimane.

Gipsy Kings, chi sono i componenti del gruppo di origine gitana

I Gipsy Kings sono formati da due famiglie tra loro imparentate, i Reyes e i Baliardo, che hanno lasciato la Spagna durante la guerra civile per spostarsi in Francia e più precisamente in Provenza. Della famiglia dei Reyes, al gruppo hanno preso parte i fratelli figli di José: Nicolas, Patchai, Souen, Pablo, Canut e Andre. Tutti i Reyes prestano alla band la propria voce e inoltre suonano la chitarra. Dei Baliardo, invece, troviamo Diego, Paco e Tonino, tutti alla chitarra. C’è poi Dominique Droin alla chitarra e tastiera.