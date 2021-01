Giraffa, chi è?/ Gli indizi, altezza e gesti, è Rita Pavone? (Il cantante mascherato)

Chi è la Giraffa de Il Cantante Mascherato?

Chi è la Giraffa de Il cantante mascherato? Chi di nasconde dietro la sua maschera? E’ arrivato il momento di iniziare a farci alcune domande importanti visto che proprio questa sera su Rai1 prenderà il via la nuova edizione del programma di Milly Carlucci che porterà sul palco ben 9 maschere per una gara fino all’ultima nota ma, soprattutto, fino all’ultimo indizio. Tra i concorrenti c’è anche la bella Giraffa che la stessa padrona di casa ha definito una vera e propria “regina” di questa edizione non solo per il suo look e il suo costume, che ha assunto uno stile tutto suo, ma anche perché è originale e nobile. Non sappiamo dire se in questa frase pronunciata da Milly Carlucci ci sia già un indizio (quel nobile riecheggia ancora) oppure no, fatto sta che questa sera la Giraffa sarà finalmente sul palco del programma.

La Giraffa è Rita Pavone? Ecco gli indizi

Nei giorni scorsi è andata in onda l’anteprima de Il Cantante mascherato in cui le 9 maschere in gara hanno svelato indizi per permettere ai telespettatori di capirne l’identità e tra questi c’era anche la Giraffa che ha spiegato di aver sempre avuto lo spirito di questo animale pronto a premerle dentro: “Vestirmi così è sempre stato il mio sogno: ho sempre sentito questo animale che premeva dentro di me. Devo dire che la Giraffa mi assomiglia molto”. Poi ha continuato ammettendo di aver fatto alcuni errori ma di essere stata sempre se stessa: “Quello che ero da piccola lo sono ora, può sembrare strano, ma è così. Sono sempre stata molto indipendente e innamorata dell’amore: quando ho sbagliato è perché volevo sbagliare io”. Dalle sue parole sembra che si tratti di una donna e se per alcuni potrebbe addirittura essere una ragazza per altri potrebbe essere Rita Pavone e non solo per via dell’altezza in confronto a Milly Carlucci ma anche perché questo suo voler essere una Giraffa potrebbe avere un doppio senso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA