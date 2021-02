Giraffa, gli indizi: chi è?/ Le ipotesi: Katia Ricciarelli e Rita Pavone (Il Cantante Mascherato)

Giraffa, gli indizi: chi è? Analizziamo tutti i dettagli sull’identità della maschera della seconda edizione de Il Cantante Mascherato 2021, lo show di successo condotto da Milly Carlucci il venerdì in prima serata su Rai. Tra le maschere più amate di questa seconda edizione c’è sicuramente quella della Giraffa che, sin dalla prima puntata, ha conquistato non solo la giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le new entry Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca, ma anche il pubblico da casa e dei social. Durante i primi due appuntamenti dello show, il personaggio della giraffa ha disseminato una serie di indizi per aiutare il pubblico, la giuria e il gruppo di investigatori a scoprire chi si nasconde sotto la maschera. Tutti gli indizi hanno portato la giuria a fare il nome di Katia Ricciarelli, la regina della lirica per via di un dettaglio: la presenza di carte da gioco che sono apparse sia durante le performance che durante i filmati. Non è un segreto che in passato la cantante lirica ha avuto un terribile vizio per le carte da gioco. In realtà per Facchinetti sotto la maschera della Giraffa potrebbe celarsi anche Rita Pavone, mentre Insinna ha fatto il nome di Vladimir Luxuria. Per Costantino Della Gherardesca, invece, la Giraffa potrebbe essere Orietta Berti, mentre la Balivo ha fatto il nome di Donatella Rettore. Chi si nasconde sotto la maschera?

Giraffa de Il Cantante Mascherato 2021: tutti gli indizi

Chi si nasconde sotto la maschera della Giraffa de Il cantante mascherato 2021? Tanti sono i nomi dei personaggi vip associati alla bellissima maschera dello show del venerdì sera di Rai1, ma cerchiamo di capirci di più con gli indizi rivelati proprio dal personaggio misterioso. La Giraffa parlando di sé ha detto “quando ho capito che le diversità possono essere un dono mi sono cominciata a sentire libera”. Non solo, la maschera ha sottolineato di essere sempre stata innamorata dell’amore, ma di essere anche una persona indipendente, autosufficiente e non ha bisogno di nessuno per stare bene. E ancora: “da piccola era già chi è ora” ed è consapevole di aver commesso diversi errori. Una cosa è certa: il personaggio che si nasconde sotto la maschera si riconosce totalmente nella Giraffa. Tra gli indizi : “mi è sempre piaciuto essere all’altezza della mia fantasia”, “tutti pensano che sia altezzosa ma in realtà non è così” e infine “ha sempre fatto credere all’uomo di portare i pantaloni, ma ha sempre comandato lei. Si è sentita trattata sempre come una regina dai suoi uomini e si è sempre innamorata come una cretina! Per lei l’amore è fondamentale: lottare e vivere le emozioni”. Chi si nasconde sotto la maschera?



