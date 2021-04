Girano video po*no su Monte Batur, Bali/ Polizia gli dà la caccia: rischiano galera

Caccia serrata in Indonesia dopo che alcuni ragazzi hanno girato un video po*no sul monte Batur, filmato che ha totalizzato nel giro di breve tempo milioni di visualizzazioni. Come riferisce il tabloid britannico Daily Star, l’episodio si è verificato sulla nota isola indonesiana di Bali, dove una coppia di turisti ha deciso di recarsi in cima al vulcano sacro, “divertendosi” e poi pubblicando il loro gioco sul noto portale Pornhub. Per le autorità locali si è trattato di un qualcosa di oltraggioso, e sono di conseguenza scattate le indagini; la ragazza protagonista del filmato è stata identificata come originaria della Russia, di lavoro la modella, e in seguito il video è stato rimosso dalla stessa piattaforma per soli adulti.

Secondo quanto raccolto sembra che il video sia stato girato di preciso l’anno scorso e la polizia sta cercando di capire se i due protagonisti del filmato siano ancora sull’isola, o siano solo dei turisti. Gusti Agung Dhana Aryawan, capo del distretto di Bangli, ha dichiarato sull’accaduto: «Il nostro ufficiale ha trovato il luogo, in particolare lungo il sentiero escursionistico del Monte Batur, un po’ sopra il tempio di Pasar Agung. Ci stiamo coordinando con l’immigrazione per scoprire se le persone interessate sono ancora a Bali».

VIDEO PO*NO SULL’ISOLA DI BALI: CACCIA AI DUE GIOVANI AUTORI. LO SCORSO FEBBRAIO…

Se la coppia dovesse essere ancora in Indonesia, cosa poco probabile, potrebbe essere accusata di atti osceni in luogo pubblico ed è molto probabile che la giustizia utilizzi il pugno di ferro nei loro confronti come atto dimostrativo, con una condanna che potrebbe essere dagli otto mesi fino ai due anni di galera, e la prospettiva di passare anche “solo” otto mesi in un carcere indonesiano non deve essere proprio allettante. Un caso simile si era verificato già durante lo scorso mese di febbraio, quando una modella russa, Alesya Kafelnikova, influencer di 22 anni, si era fatta fotografare completamente nuda mentre cavalcava un elefante, per poi pubblicare lo scatto su Instagram, con tanto di didascalia «vibrazioni naturali». La giovane era stata in seguito interrogata dalla polizia, e si era quindi scusata e aveva rimosso la foto.

