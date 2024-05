Giro d’Italia 2024/ Percorso e tappe, da Torino a Roma: 2 cronometro, Stelvio e Mortirolo (oggi 2 maggio)

IL PERCORSO E LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA 2024

Ormai ci siamo: sabato 4 maggio avrà inizio il Giro d’Italia 2024, allora adesso andiamo a presentare il percorso con le 21 tappe dell’edizione numero 107 della Corsa Rosa, che ha in Tadej Pogacar naturalmente il grande favorito per la vittoria finale. La Grande Partenza sarà dal Piemonte e già le prime due tappe saranno impegnative: sabato la prima maglia rosa sarà assegnata al termine della Venaria Reale-Torino, con i colli Superga e Maddalena da superare in una frazione che possiamo già definire di media montagna, mentre domenica Oropa ospiterà il primo arrivo in salita, che arriverà decisamente presto. La terza, la quarta e la quinta tappa, con arrivi a Fossano, Andora e Lucca, potrebbero invece essere per velocisti, ma poi già la prima settimana del Giro d’Italia 2024 ci riserverà numerose emozioni.

La sesta tappa, giovedì 9 maggio con arrivo a Rapolano Terme, presenterà infatti diversi saliscendi e soprattutto tratti in sterrato nell’entroterra toscano, per una sorta di Strade Bianche inserita all’interno del Giro d’Italia 2024. Per di più, il giorno degli sterrati aprirà un trittico di altissimo livello, perché venerdì 10 la settima tappa sarà una cronometro di ben 40,6 km tra Foligno e Perugia, mentre sabato 11 maggio l’ottava tappa del Giro d’Italia 2024 ci offrirà il secondo arrivo in salita, a Prati di Tivo. Prima del riposo, domenica 12 si arriverà a Napoli con la nona tappa, non particolarmente difficile ma comunque insidiosa.

GIRO D’ITALIA 2024, IL PERCORSO E LE TAPPE DELLE ULTIME DUE SETTIMANE

Dopo il riposo, martedì 14 maggio il percorso del Giro d’Italia 2024 ci porterà ad un altro arrivo in salita a Cusano Mutri, in cima all’impegnativa Bocca della Selva. Insomma, ci sarà parecchio da divertirsi già nella prima parte della Corsa Rosa, prima di tirare il fiato con una probabile volata nella 11^ tappa a Francavilla al Mare. Il giorno seguente attenzione ai Muri marchigiani, insidia della 12^ tappa verso l’arrivo a Fano, mentre venerdì 17 sarà tutta pianura tra Riccione e Cento, un giorno per prendere fiato prima di un weekend fondamentale per il Giro d’Italia 2024, che sabato 18 proporrà la sua seconda e ultima cronometro di 31,2 km tra Castiglione delle Stiviere e Desenzano del Garda, mentre domenica 19 con la Manerba del Garda-Livigno vivrà un tappone di ben 222 km, con il Mortirolo (anche se dal versante bresciano meno difficile), il Foscagno e l’ascesa conclusiva verso il Mottolino di Livigno, a ben 2385 metri di quota.

Secondo riposo e poi martedì 21 maggio la terza settimana del Giro d’Italia 2024 comincerà con la Livigno-Santa Cristina Valgardena, con lo Stelvio che sarà la Cima Coppi e poi gli ultimi 40 km che saranno quasi tutti in salita. Il giorno seguente sarà ancora più duro, con Sella, Rolle e la doppia ascesa al Passo Brocon, con l’ultimo arrivo in salita al termine della seconda ascesa. Giovedì 23 giorno tranquillo per velocisti a Padova, poi venerdì 24 la terzultima tappa sarà di media montagna verso Sappada e l’ultimo giudice sarà sabato 25 la Alpago-Bassano del Grappa, con doppia scalata del Monte Grappa. Infine, il trasferimento per concludere a Roma domenica 26 maggio l’avventura del Giro d’Italia 2024: l’anno scorso vinse Primoz Roglic, anche stavolta la Corsa Rosa potrebbe parlare sloveno…

