GIRO D’ITALIA 2025: TUTTE LE TAPPE E LE DATE

L’inizio del mese di maggio per gli appassionati indica che ormai è vicina la partenza del Giro d’Italia 2025. La nuova edizione della Corsa Rosa prenderà il via dall’Albania, che per la prima volta nella storia ospiterà la Grande Partenza del Giro d’Italia, andando ad aggiornare l’elenco ormai corposo delle partenze dall’estero. La prima tappa sarà venerdì 9 maggio, proprio perché si faranno tre tappe in Albania prima di un giorno aggiuntivo di riposo per riportare la carovana in Italia a partire dalla quarta tappa, che sarà martedì 13 maggio in Puglia.

Fra le tappe più significative del Giro d’Italia 2025, il primo vero arrivo in salita sarà a Tagliacozzo, in Abruzzo, un’occasione della settima tappa. Molto importanti anche i giorni in Toscana: la nona tappa verso Siena proporrà tratti in sterrato, mentre la decima sarà la cronometro di 28,6 km fra Lucca e Pisa. I verdetti saranno concentrati nell’ultima settimana, che offrirà tutte le salite più impegnative del Giro d’Italia 2025, dall’arrivo a San Valentino (Brentonico) nella sedicesima tappa al giorno seguente a Bormio e poi il gran finale con le due difficilissime frazioni di Champoluc e Sestriere, con il Colle delle Finestre che sarà l’ultimo giudice per incoronare il vincitore del Giro d’Italia numero 108.

GIRO D’ITALIA 2025: COME VEDERE IN TV

Infine, l’ultimo giorno ci sarà l’arrivo a Roma, domenica 1° giugno. Sarà un giorno di festa per il Giro d’Italia 2025, con un omaggio al Giubileo passando anche dal Vaticano, come era desiderio di Papa Francesco. L’anno scorso fu un dominio totale di Tadej Pogacar: sei vittorie di tappa, 20 tappe su 21 in maglia rosa e un vantaggio di 9’56” in classifica generale sul secondo, il colombiano Dani Martinez, come non succedeva addirittura dal 1965. Questa edizione dovrebbe essere più incerta, senza un dominatore designato: forse meno spettacolo, certamente più brividi, ma come si potrà vedere il Giro d’Italia 2025 in diretta tv?

Non ci sono grandi novità da segnalare e già questa è una bella notizia, dopo una primavera nella quale la Rai ha già perso qualche colpo sulle classiche, in particolare non trasmettendo il Giro delle Fiandre e l’Amstel Gold Race. Per il Giro d’Italia 2025 tuttavia ci sarà la solita copertura imponente, con Rai 2 come canale principale e Rai Sport a supporto, nella prima parte di giornata e poi con le rubriche serali. Se siete abbonati, potrete scegliere anche di seguire tutto su Eurosport, ci saranno inoltre i servizi streaming di entrambe le emittenti, ma ci piace ricordare anche Rai Radio 1, perché il Giro d’Italia affonda le proprie radici in epici racconti proprio via radio.

