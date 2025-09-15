La storia di Girolamo Biagio Bruzzese, figlio di un boss della ndrangheta ed ex malavitoso pentito che ha deciso di collaborare con la giustizia

La storia di Girolamo Biagio Bruzzese, ex ndranghestista e figlio del boss Domenico Bruzzese morto in un agguato, sarà raccontata dal programma Cose Nostre, la puntata ripercorrerà le principali tappe della tragica vita dell’uomo, definito “Il predestinato“, che dopo aver deciso di pentirsi è stato travolto da una lunga scia di omicidi che hanno colpito membri della sua famiglia fino all’ultimo, quello del fratello Marcello avvenuto a Pesaro il giorno di natale del 2018.

La vendetta del clan della malavita organizzata calabrese infatti inizia a partire proprio dalla scelta drastica di voler passare da criminale a collaboratore di giustizia, dopo aver ucciso il “padrino” e suo protettore Teodoro Crea ed essersi costituito per entrare nel programma di protezione nazionale, anche per amore delle sue due figlie. Da quel momento, nel 2003, lo stesso Girolamo Bruzzese continua ad affermare di aver paura che un giorno la vendetta possa abbattersi anche su di lui, nonostante il cambio di città nel tentativo di condurre una vita normale sia familiare che lavorativa ma mantenendo sempre lo stesso nome.

La storia di Girolamo Biagio Bruzzese e la lunga scia di vendetta che ha colpito la sua famiglia dopo il pentimento

Il collaboratore di giustizia Girolamo Biagio Bruzzese ha una lunga storia di malavita che parte proprio dalla sua famiglia di origine. Il padre infatti era il boss della ndrangheta Domenico Bruzzese, che morì in un agguato facendo scattare nel figlio la voglia di vendetta. Per questo motivo si unì da giovanissmo al clan di Teodoro Crea che lo addestrò all’uso delle armi durante la latitanza, fino a quando non emersero alcuni sospetti su un presunto tradimento. Così prima di poter essere ucciso dai malavitosi, fu proprio Girolamo Bruzzese ad uccidere per primo il suo capo, costituendosi subito dopo alle forze dell’ordine nel tentativo di cambiare radicalmente vita.

Il pentimento fa scattare una sanguinosa faida che coinvolge direttamente ed indirettamente i parenti del collaboratore di giustizia, fino al fratello Marcello, raggiunto da alcuni colpi di pistola sotto casa a Pesaro il giorno di Natale del 2018. Un omicidio concluso dopo anni di indagini, con la condanna all’ergastolo per i due esecutori materiali, arrivata dopo la seconda sentenza definitiva del 13 settembre 2025.