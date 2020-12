Girone Italia qualificazioni Mondiali Qatar 2022/ Sorteggio, avversarie nazionale Italiana: chi sono?

GIRONE ITALIA, SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: QUALI AVVERSARIE

L’Italia è attesa al sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022: scopriremo oggi, a partire dalle ore 18:00, quali saranno le avversarie degli azzurri nel girone che porterà alla fase finale in Qatar. Prima di andare a vedere le potenziali insidie dalle urne di Zurigo, dobbiamo dire che la nostra nazionale sarà inserita in un girone da cinque: questo perché a ottobre sarà impegnata nella Final Four di Nations League, e di conseguenza avrà (come Belgio, Francia e Spagna) quella finestra internazionale occupata. Disputerà solo 8 partite delle qualificazioni, mentre ovviamente nei gironi da 6 nazionali ciascuna rappresentante ne giocherà 10; questo non riduce gli ostacoli lungo il cammino, perché potremmo comunque trovarci di fronte squadre ostiche. In più, a qualificarsi direttamente alla fase finale dei Mondiali saranno solo le vincitrici dei 10 gironi; gli altri 3 posti per la UEFA arriveranno tramite spareggi, tra le 10 seconde e due nazionali dalla Nations League. Ora dunque andiamo a vedere quali potrebbero essere le avversarie dell’Italia per queste qualificazioni ai Mondiali 2022.

CHI CONTRO GLI AZZURRI NEL GIRONE?

Le avversarie dell’Italia nel sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 saranno quattro: gli azzurri sono teste di serie, il che significa che eviteranno sicuramente le big della UEFA tra cui anche le altre tre partecipanti alla Final Four di Nations League, ma anche Inghilterra, Germania e il Portogallo campione d’Europa in carica. Un bel sollievo visto che a qualificarsi è appunto solo la prima; dall’urna della seconda fascia il pericolo più grosso potrebbe essere la Polonia appena affrontata in Nations League, ma anche la sempre insidiosa Svizzera e una Svezia che chiaramente riporta alla mente il flop del 2017. Ancora, la terza fascia ci presenta la Norvegia dello stratosferico Erling Braut Haaland, che però in generale fa meno paura; Russia e Ungheria possono essere due nazionali calde, i magiari hanno conquistato la promozione in Lega A della Nations League proprio a scapito dei russi. Dalla quarta fascia potremmo ritrovare la Bosnia ma anche l’Albania di Edy Reja; infine la quinta fascia, con nazionali tutte abbordabili ma qualche potenziale insidia come il Kosovo, che nell’ultimo periodo ha dimostrato di poter essere in crescita. Diciamo allora che le sorti dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 dipenderanno soprattutto dalla nazionale che pescheremo in seconda fascia.



