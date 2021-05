Giroud al Milan?/ Calciomercato, Pioli cerca un bomber da affiancare a Ibrahimovic

C’è una nuova idea di calciomercato in casa Milan in vista della finestra estiva che si aprirà a breve, leggasi il bomber della nazionale francese, di proprietà del Chelsea, Olivier Giroud. Il 34enne è ormai da anni accostato a diverse big italiane, e in queste ore l’associazione è appunto giunta con il Diavolo, a caccia di un nuovo centravanti di peso per la stagione che verrà. Le indiscrezioni, come riferisce La Gazzetta dello Sport, giungono in particolare dall’Inghilterra, ma la Rosa ci tiene a precisare che “la considerazione per il centravanti della nazionale francese in via Aldo Rossi è sostanziale”.

Giroud, del resto, non ha mai nascosto il suo interesse per la Serie A, anche se alla fine, nonostante rumors, indiscrezioni, conferme e smentite, il centravanti di Chambery ha preferito rimanere nella sua Londra. Questa volta però dovrebbe andare diversamente visto che il contratto del ragazzo con i Blues scadrà fra poco più di un mese, precisamente il prossimo 30 giugno 2021, e lo stesso non ha intenzione di rimanere a giocare allo Stamford Bridge, prediligendo quindi un cambio di casacca, magari l’ultimo importante contratto della sua prestigiosa carriera.

GIROUD AL MILAN? IL FRANCESE CHIEDE 5 MILIONI NETTI ALL’ANNO

Le richieste di Giroud sarebbero di cinque milioni di euro netti per due anni, e tenendo conto dei vantaggi fiscali, come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’operazione non sembra poi così impensabile per la compagine milanista. Tra l’altro Mario Mandzukic dovrebbe lasciare Milanello dopo sei mesi abbastanza fallimentari, e di conseguenza a Pioli servirà un altro bomber di razza, soprattutto se la squadra riuscirà a centrare la tanto attesa qualificazione alla prossima Champions League. Giroud quest’anno ha giocato 17 partite segnando quattro gol; il suo valore viene valutato da Transfermarkt attorno ai 5 milioni di euro e nella carriera ha indossato la casacca anche dell’Arsenal, scoperto da Wenger, prima di aver giocato in patria con Montpellier, Tours, Istres e Grenoble, la squadra quest’ultima dove è nato calcisticamente.

