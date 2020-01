Giroud alla Lazio/ Calciomercato, c’è l’accordo col francese: affare in chiusura

Il colpo in extremis per il calciomercato invernale potrebbe davvero essere l’approdo di Oliver Giroud alla Lazio: anzi le ultime indiscrezioni che ci arrivano da più parti danno ormai tale affare per fatto, solo in attesa dell’ufficialità. E’ quindi una notizia davvero sorprendere per i tifosi del club biancoceleste, che forse non si aspettavano un campione del mondo per la sessione invernale di trattative, di solito abbastanza avara di copi di scena almeno a Formello. Eppure pare che il francese abbia già stretto un accordo di massima con la dirigenza capitolina, che dunque ha superato nelle ultime ore di mercato club concorrenti come l’Inter e il Tottenham: Giroud è dunque prossimo a fare i bagagli e lasciare il Chelsea per volare nella capitale, lato biancoceleste, pronto a una nuova avventure in Serie A. Sarà lui dunque il nome da cui ripartire per la conquista dello scudetto.

GIROUD ALLA LAZIO: I NUMERI DELL’AFFARE

Come detto, pare che per l’approdo di Giroud alla Lazio sia ormai tutto fatto e solo nelle prossime ore è atteso il via libera del Chelsea, che ha però già approvato la destinazione. Secondo quando si legge poi sulla Gazzetta dello sport, pare che l’agente del francese, Mino Raiola, abbia già messo sul tavolo le cifre ufficiali dell’affare di calciomercato. Per Giroud infatti è pronto un contratto da 2 milioni di euro fino a giugno e si parla di 3 milioni a stagione fino al 2022. Per quanto riguarda il Chelsea, la Lazio invece dovrebbe versare nelle casse del club inglese 6.5 milioni di euro per far proprio il cartellino del campione del mondo: proposta che è stata accolta con calore negli ambienti inglesi, ma che deve essere confermata. Pare dunque che la chiusura del colpo shock del calciomercato invernale si vicinissima.

