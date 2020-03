Giroud all’Inter?/ Calciomercato, ritorno di fiamma con l’attaccante francese

Per il calciomercato dell’Inter verso l’estate un nome caldo potrebbe essere quello di un attaccante corteggiato a lungo già a gennaio, cioè Olivier Giroud. Infatti la punta francese rimarrebbe sempre fra i principali obiettivi dei nerazzurri, naturalmente per quanto riguarda la necessità di trovare un vice affidabile per Romelu Lukuku, che è senza ombra di dubbio il centravanti titolare dell’Inter per il presente e anche per il futuro. Giroud all’Inter è dunque una possibilità che torna al centro dell’attenzione per la prossima stagione, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la quale descrive la dirigenza dell’Inter di nuovo attiva sul fronte Giroud. Il nome dell’attaccante francese del Chelsea resta valido, a maggior ragione considerando che a giugno andrà in scadenza di contratto con il Chelsea. Non è da escludere un rinnovo, ma al giocatore non dispiacerebbe una nuova esperienza, stavolta nella nostra Serie A e sotto la guida di Antonio Conte, allenatore con il quale ha un eccellente rapporto.

GIROUD ALL’INTER? DIVERSE SUGGESTIONI DALLA FRANCIA

Olivier Giroud di conseguenza potrebbe essere un nome caldo per il calciomercato dell’Inter anche verso la prossima estate, nella quale il vice-Lukaku sarà certamente una delle necessità da risolvere per i nerazzurri. Staremo a vedere se il prescelto possa essere davvero Giroud e se si riproporrà il duello con la Lazio per assicurarsi la punta transalpina, sfida che nella sessione di gennaio era terminata con un nulla di fatto. A proposito di francesi, bisogna poi ricordare che per l’Inter a centrocampo rispunta il profilo di Corentin Tolisso del Bayern Monaco, che ha già fatto sapere di essere disponibile alla cessione. Il dirigente nerazzurro Piero Ausilio lo seguì già nel 2017, prima che i bavaresi spendessero ben 41,5 milioni di euro per acquistarlo, inoltre pure Antonio Conte (all’epoca al Chelsea) lo voleva. Ecco dunque che Tolisso all’Inter non sarebbe una sorpresa: serviranno circa 35 milioni per acquistarlo dal Bayern, ma attenzione anche allo stipendio che è di ben sette milioni all’anno. Si annuncia dunque una trattativa che avrebbe diversi nodi economici da sciogliere.



