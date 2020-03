Giroud non rinnova col Chelsea/ Calciomercato, sarà lotta tra Lazio e Inter in estate

Scenari importanti di calciomercato per la prossima sessione di contrattazione estiva. Stando infatti alle ultime voci di mercato raccolte da Tuttosport, pare che il nome bollente della sessione invernale, Oliver Giroud abbia rifiutato di firmare il rinnovo di contratto con il Chelsea. La punta francese pare desiderosa di cambiare aria dunque già nei prossimi mesi e questa notizia certo ha fatto “drizzare le antenne” a Inter e Lazio che già da mesi stanno inseguendo il campione del mondo del 2018. Quel che pare certo finora è che Giroud non dovrebbe pure in ogni caso proseguire il suo cammino con i Blues e dunque si porta liberare a parametro zero a giugno: dopo due stagioni con il club inglese, per la punta di Chambery potrebbe essere arrivato il momento di “assaggiare” anche i campi della Serie A.

GIROUD NON RINNOVA: INTER E LAZIO ALLA FINESTRA

Come abbiamo detto prima, la notizia del mancato rinnovo tra Giroud e il Chelsea è indiscrezione che piace non poco a Inter e Lazio, da tempo sulle tracce del francese. Pure è notizia che coglie un po’ tutti di sorpresa, in primis i due club, che pare non abbiano ancora fissato un piano per convincere il giocatore a sbarcare in Serie A. Pure va detto che ovviamente i due club non saranno i soli a volersi accaparrare il cartellino del francese, e che tra Inter e Lazio, forse sono i laziali i primi in pole. Dopo tutto Lotito era prontissimo a strappare il giocatore al Chelsea già a gennaio e certo potrebbe riuscirci a giugno. In ogni caso nella prossima ipotetica trattativa quello che peserà moltissimo sarà l’offerta sull’ingaggio. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA