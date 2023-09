Giselda Torresan concorrente ufficiale del Grande Fratello/ Spunta la segnalazione sul profilo Instagram

Giselda Torresan, chi è la concorrente nip del Grande Fratello

Lunedì 11 settembre, si aprirà ufficialmente la porta rossa della casa del Grande Fratello. A varcarla saranno non solo i vip, ma anche i nip tra i quali spicca la presenza, già annunciata da Tv Sorrisi e Cansoni, di Giselda Torresan. Trevigiana, ha vive in una malga sul Monte Grappa e lavora come operaia. Con un viso pulito e un sorriso sincero, è pronta a mettersi in gioco vivendo sotto le telecamere della casa di Cinecittà insieme ad altri nip, ma anche a personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Il nome di Giselda è già diventato virale sui social incuriosendo i fan.

Pur essendo un personaggio non noto al grande pubblico, vanta un importante seguito sui social. In particolare, su Instagram dove pubblica foto in cui mostra la propria passione per la natura, è seguita da più di 130mila follower. Proprio sul profilo della Torresan, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione.

La segnalazione di Deianira Marzano su Giselda Torresan

Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano e che quest’ultima ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram il seguito del profilo social di Giselda Torresan non sarebbe reale. Secondo quanto si legge nello screenshot condiviso dall’esperta di gossip, infatti, pare che i followers della nuova concorrente del Grande Fratello siano fake.

“Un mio amico la conosce. Ti posso assicurare che si è “dopata” il profilo, è tutto fake. I commenti sotto i suoi post sono fake, come i follower e i like. Il suo obiettivo era diventare qualcuno di famoso eh. Solo al Grande Fratello allora. Se vuoi ti giro in privato le parole del mio amico. Se pubblichi anonima, grazie”, si legge.

