Giselda Torresan e Rosy Chin, regola infranta al Grande Fratello 2023?/ La regia non interviene, ira del web!

Giselda Torresan e Rosy Chin, chiacchiere sotto le coperte ma la regia non interviene

Al Grande Fratello 2023 ogni singolo comportamento dei concorrenti passa sotto la lente d’ingrandimento del pubblico, sempre attentissimo a quello che accade nella Casa. E così può capitare che anche gli atteggiamenti più scorretti, come le possibili infrazioni al regolamento del programma, vengano catturati in un batter d’occhio suscitando polemiche. È quanto successo a Giselda Torresan e Rosy Chin, che sono state pizzicate dagli occhi attenti del web in un comportamento che andrebbe contro il regolamento.

Le due coinquiline di Cinecittà avrebbero infatti parlato sotto le coperte, bisbigliando qualcosa che non è stato però semplice identificare. Quanto basta però per scatenare la rabbia di alcuni utenti su Twitter, dal momento che parlare sottovoce sotto le coperte violerebbe la regola. “Rosy Chin e la montanara stanno confabulando sotto le coperte senza che nessuno li richiami. Poi rompono il ca*o agli altri“, il commento di un utente che ha condiviso il video di quel momento.

Grande Fratello 2023, scoppia il caso: è un’infrazione del regolamento?

Ad indispettire il pubblico del Grande Fratello 2023, dunque, non è tanto la violazione del regolamento da parte di Giselda Torresan e Rosy Chin. Quanto piuttosto il fatto che la regia, che riprende quanto accade nella Casa 24 ore su 24 e che ha ripreso anche questo fatto, non sia intervenuta per richiamare le due concorrenti attraverso i microfoni. Molti, dunque, lamentano una disparità di trattamento e il fatto che le regole sembrano essere applicate in maniera discontinua e disomogenea.

Verrà fatta luce sulla questione nelle prossime ore, o magari nella nuova puntata in onda questa sera? Il nuovo corso del reality, che da questa edizione ha adottato una linea meno trash e più rispettosa del buon gusto, ha imposto anche una maggior attenzione sul rispetto delle regole nella Casa. Arriverà un richiamo a Giselda e Rosy proprio in diretta questa sera?

ROSY CHIN E LA MONTANARA STANNO CONFAMBULANDO SOTTO LE COPERTE SENZA NESSUNO CHE LI RICHIAMI . POI ROMPONO IL CAZZO AGLI ALTRI #grandefratello #gf pic.twitter.com/yO65NE4q0R — Soqquadro (@gicarestik2) October 1, 2023













