Giselda Torresan furiosa con Rita Dalla Chiesa dopo i commenti a Perla/ “Il pubblico ha scelto lei”

Rita Dalla Chiesa contro i concorrenti del GF: Giselda Torresan si infuria

Il Grande Fratello è terminato già da alcune settimane, ma la vittoria di Perla Vatiero e le dinamiche degli altri concorrenti fanno ancora discutere. In particolare, ad intervenire è stata Rita Dalla Chiesa che si è lasciata andare ad una serie di commenti negativi sui protagonisti della appena trascorsa edizione del reality show. Quest’ultima ha ottenuto poi una dura replica di Giselda Torresan.

Il volto televisivo ha innanzitutto criticato il trionfo di Perla, dichiarando che la vera vincitrice del programma sarebbe dovuta essere Beatrice Luzzi. Successivamente, ha stroncato anche gli altri concorrenti: “Imbarazzanti tutti gli ex del GF che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano? È finita la trasmissione, fra un po’ saranno dimenticati anche loro. A parte la grande vittoria di Beatrice Luzzi. La normalità della vita è un’altra cosa.”

Giselda Torresan replica alle parole di Rita Dalla Chiesa: la risposta piccata

Rita Dalla Chiesa ha commentato in modo molto negativo la vittoria di Perla Vatiero e il percorso dei concorrenti al Grande Fratello. Le parole del volto televisivo sono state piccate e questo ha fatto scattare la reazione di Giselda Torresan che ha preso le difese dei suoi ex inquilini.

“Dite a Rita Dalla Chiesa che ho lavorato 14 anni in fabbrica e può verificarlo. Dite che se tutto va bene inizierò un corso. Dite che il pubblico ha scelto Perla“ ha commentato l’ex gieffina al volto televisivo. La conduttrice non ha ancora replicato, probabilmente non lo farà in futuro abbandonando ogni scontro. Ad ogni modo, la finale del reality show sta facendo molto discutere settimane dopo il termine della trasmissione.

