Gisele Bundchen compie 40 anni/ La top model tra battaglie ambientali e grandi amori

40 anni e non sentirli. È sicuramente così per Gisele Bundchen, la super modella brasiliana che oggi festeggia i suoi primi “anta” e lo fa da icona della moda e della bellezza, ma anche dell’impegno sociale. In questi anni ha combattuto infatti per la salvaguardia della natura, a partire dalla foresta amazzonica, arrivando a fiumi e oceani. Gisele è infatti fondatrice del Clean Water Project a favore del risanamento dei fiumi. Nata a il 21 luglio 1980 a Horizontina (Rio Grande do Sul) da genitori tedeschi, la top model è una grande appassionata di meditazione, yoga, cibo biologico e pensiero positivo. D’altronde è proprio grazie a queste attività che è riuscita negli anni a preservare corpo e mente, e soprattutto tutti quelli che sono i suoi valori.

Gisele Bundchen, due grandi amori e un importante patrimonio

La carriera di modella di Gisele Bundchen ha avuto inizio prestissimo, nel ’94, quando aveva soli 14 anni. Venne infatti notata da un manager dell’agenzia Elite Model Management, in un McDonald’s di San Paolo. Il suo successo si è chiaramente trasformato in una grande fortuna in campo economico. Nel 2014 il suo patrimonio complessivo si aggirava attorno ai 386 milioni di dollari. Nel 2018 si posizionava addirittura al quinto posto tra le modelle più pagate dell’anno. E se le passerelle l’hanno resa regina della moda, i suoi amori l’hanno incoronata regina del gossip. Come dimenticare la storia d’amore, dal 2000 al 2005, con l’attore Leonardo DiCaprio. Subito dopo si è legata al quarterback dei New England Patriots, Tom Brady, con il quale è convolata a nozze nel 2009 in California. La coppia ha poi avuto due figli, Benjamin Rein, nato nel 2009, e Vivian Lake, nata nel 2012.



