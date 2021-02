Gisele Bundchen, John, Benjamin e Vivian/ Moglie e figli di Tom Brady star del Superbowl

Siamo alla vigilia della notte del SuperBowl LV, che vedrà protagonisti a Tampa i Tampa Bay Buccaneers contro il Kansas City Chief, e i riflettori sono tutti per il sempiterno Tom Brady e la sua magnifica famiglia. La moglie Gisele Bundchen, supermodella brasiliana, come pure i figli Benjamin e Vivian (a cui aggiungiamo il figlio John, nato da una precedente unione del giocatore di football con Bridget Moynahan) certo non vedono l’ora di festeggiare l’ennesimo trionfo del quarterback più famoso al mondo. E davvero questi non sono complimenti gratuiti: con la decima finale e già sei trofei messi alle spalle, a 43 anni Tom Brady è una vera leggenda. E sicuramente dietro a tutto ciò c’è anche il continuo supporto e affetto di una famiglia meravigliosa e di una moglie, come Gisele Bundchen, davvero straordinaria, con cui pare sempre tutto rose e fiori, almeno su social. Dal lontano 2009, anno del matrimonio, a oggi, tramite i social sono sempre tanti le frasi d’amore, le dediche romantiche e i dolci baci che la coppia condivide con un vasto pubblico: e non mancano certo i figli, specialmente Benjamin e Vivian, che la coppia ha avuto, rispettivamente nel 2009 e nel 2012.

GISELE BUNDCHEN, MOGLIE DI TOM BRADY: LA LORO STORIA D’AMORE E I FIGLI BENJAMIN E VIVIAN

Ma andiamo ora a ripercorrere i principali passi della bellissima storia d’amore tra Tom Brady e Giselle Bundchen, da cui sono arrivati due figli, i già sopra citati Benjamin Rein e Vivian Lake. Secondo parecchie fonti il primo appuntamento tra i due è stato al buio, organizzato da un amico comune. “All’inizio non vedevo l’ora di andarmene. Poi ho visto i suoi occhi e mi sono subito innamorata” le parole di Gisele quando torna sul primo incontro: poi il matrimonio, blindassimo, celebrato a Santa Monica nel 2019 e la nascita di due bellissimi figli. A cui va aggiunto certo John Moynahan, nato dallo stesso Brady e Bridget Moynahan, nell’agosto del 2007, prima ancora che lo stesso campionissimo conoscesse la brasiliana. Una gran famiglia allargata, che è chiaramente la priorità dello stesso Tom Brady: lo dice anche il suo account Twitter che recita “Family and Football” ovvero Famiglia e Football. E se nella seconda il quarterback di Tampa Bay sta per entrare ancor di più nella storia, pure nella prima non può che dirsi assolutamente fortunato.



