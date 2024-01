Gisele Bündchen, morta la mamma: lottava contro il tumore/ L’addio social della top model commuove

Gisele Bundchen dice addio alla compianta madre, scomparsa in seguito ad una grave malattia

É una Gisele Bündchen particolarmente commossa e commovente la protagonista del nuovo post social dedicato alla mamma ormai defunta. La madre della top model Gisele Bundchen viene a mancare dopo un lungo calvario combattuto contro un tumore. La donna ha sofferto a lungo per effetto della sua malattia, rivelatasi fatale, e la top model di fama mondiale non lesina un messaggio pubblico condiviso con il popolo nel web, al ricordo della compianta donna che l’ha data alla luce.

FUNERALI SANDRA MILO IN DIRETTA, OGGI 31 GENNAIO/ La figlia Debora Ergas: "Grazie alla gente"

La supermodella conferma così la notizia già diffusa dai media brasiliani: sua madre Vania Nonnenmacher, è deceduta in seguito ad una lunga malattia, il cancro rivelatosi fatale.

La mamma di Gisele Bundchen è morta domenica 28 gennaio. Lo hanno riportato per primi i media brasiliani, e ora lo conferma la supermodella attraverso un travolgente messaggio social. Vania Nonnenmacher, 75 anni, è deceduta presso l’ospedale Moinhos de Vento a Porto Alegre.

Tiberio Timperi a Bella Ma', il ricordo di Sandra Milo: "Era impegnativa"/ E' stata diva senza social"

Di origine tedesca ma naturalizzata brasiliana, Vania Nonnenmacher aveva posato assieme alla celebre figlia top model di fama internazionale per la cover del famoso magazine Vogue Brasile, nel 2018. Oltre a Gisele Bundchen la scomparsa quando era in vita aveva altre cinque figlie (di cui una gemella di Gisele, Patricia), avute assieme al marito Vladir Bundchen.

Il messaggio di addio di Gisele Bundchen

“Amata mamma”, esordisce il messaggio di addio che Gisele Bundchen scrive via Instagram, commuovendo il popolo nel web-, “mi fa male sapere che non potrò più abbracciarti, ma so che tu veglierai sempre su di noi. Eri un angelo, aiutavi sempre tutti. Sono così grata di essere tua figlia e di aver imparato da te. Grazie per essere stata il miglior modello di amore, forza, compassione, coraggio e grazia”. Il messaggio di addio poi prosegue ancora: “Conserverò sempre bellissimi ricordi dei momenti che abbiamo condiviso e vivrò secondo i valori che mi hai insegnato. Vivrai per sempre attraverso le vite delle persone che hai toccato. Grazie per avermi dato cinque migliori amici per la vita. Il tuo amore ci guiderà sempre. Ti vedrò nei miei sogni. Ti amo”.

Nino La Rocca: "La mia infanzia in Africa fu selvaggia"/ "A Genova invidiavo Mancini e Vialli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA