Gisele, figlia Adriana Volpe e Roberto Parli/ La mamma “orgogliosa di te, hai reso la vita speciale”

Gisele è la piccola figlia di Adriana Volpe e Roberto Parli nata nel 2011, tre anni dopo il matrimonio dei suoi genitori, oggi ormai irrimediabilmente giunto al capolinea. Dolce e spigliata, la bimba nonostante la sua tenera età sembra aver pienamente compreso le problematiche legate al rapporto tra i suoi genitori, sebbene entrambi abbiamo certamente cercato il più possibile di difenderla. Lo scorso gennaio, in una intervista a Novella 2000 proprio la conduttrice, oggi opinionista del Grande Fratello Vip aveva confermato la crisi con il marito.

Di fronte alla decisione di separarsi, la piccola avrebbe preso bene la situazione, stando alle parole della madre: “La vedo serena. Ma del resto il sangue non è acqua: Gisele ha ereditato la tempra forte di noi genitori”, aveva detto la Volpe, mamma orgogliosa della sua piccola. La stessa aveva tenuto in quella occasione a precisare come Parli sia sempre stato un padre molto presente che “ama follemente sua figlia”.

Gisele, figlia Adriana Volpe e Roberto Parli: dedica di compleanno speciale

Di recente mamma Adriana Volpe aveva condiviso su Instagram uno scatto con la piccola figlia Gisele alla quale aveva dedicato parole di grande affetto: “Guardarla crescere è meraviglioso, che bello vedere in lei stupore e voglia di imparare. Sono tanto orgogliosa di mia figlia”, aveva scritto nella didascalia che la immortalava al fianco della piccola di casa, alle prese con delle lezioni di inglese in remoto.

Gisele ha compiuto 10 anni lo scorso 11 agosto e per l’occasione la madre le aveva dedicato un bellissimo video postato su Instagram con alcune immagini che le ritraevano insieme, serene e felici. “Buon compleanno amore mio! 10 anni di Te. 10 anni di Noi, hai reso la mia vita speciale, “sei il cielo, sei il mondo, sei la strada che porta alla vita””, aveva scritto Adriana Volpe facendo incetta di auguri. La piccola, intanto, nonostante le tensioni dei suoi genitori appare serena, come emerge dai suoi post Instagram in cui si diverte a ballare, anche in occasione del suo compleanno, quando mamma Adriana era ancora una volta intervenuta scrivendo: “Amore mio, sei di una forza incredibile”.

