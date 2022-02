Gisele Parli, figlia di Adriana Volpe e Roberto Parli/ “Lei è la mia unica certezza”

Adriana Volpe non ha mai nascosto in passato di sognare di diventare mamma e nel momento in cui questo è accaduto lei si è sentita pienamente realizzata. L’arrivo di Gisele, nata dal suo matrimonio con Roberto Parli, le ha regalato grande felicità e lei non fa niente per nascondere il suo stato d’animo. Anzi, spesso l’attuale opinionista del “Grande Fratello Vip” non manca di condividere sul suo profilo Instagram scatti con la sua bambina, che ha da poco compiuto dieci anni.

E ora che il suo matrimonio si è concluso, l’ex volto de “I Fatti Vostri” fa il possibile per non fare mancare niente alla loro bambina e per trascorrere il suo tempo libero insieme a lei. La separazione con l’imprenditore non ha comunque intaccato il rapporto tra l’uomo e la figlia, nonostante lui sia più riservato rispetto alla ex.

L’amore di Adriana Volpe per la figlia Gisele Parli: lei è una mamma dolcissima

Qualche tempo fa Adriana Volpe aveva raccontato le difficoltà vissute nel diventare mamma, non tanto nel restare incinta ma in riferimento a una clausola che sarebbe stata presente nel suo contratto che la legava alla Rai. “Non è stato facile, per tanti motivi. Molte volte anche sul lavoro non ti aiutano a essere madre – aveva raccontato ad Alfonso Signorini -. Fino al 2011 io firmavo sempre un contratto dove c’era scritto in caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto. Nulla sarà dato e nulla sarà dovuto”.

Accettare la fine del suo matrimonio non è stato comunque semplice per l’ex volto de “I Fatti Vostri”, che temeva di provocare una sofferenza alla sua bambina. Nel momento in cui però ha capito che quell’unione non fosse destinata a durare, la Volpe si è aggrappata ancora di più alla figlia e non ha avuto alcun timore nell’ammetterlo: “Questo è sicuramente un momento molto particolare per la mia vita privata. Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un’unica certezza: io e lei – aveva detto in un’intervista al settimanale ‘Chi’ -. La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza”.



