La trasmissione Zona Bianca – in onda ogni domenica su Rete 4 – è tornato ad occuparsi ancora una volta del caso della presunta Veggente di Trevignano che vede al centro la figura di Gisella Cardia da diversi anni al centro delle pagine di cronaca dopo aver fondato un’associazione dedicata alla Madonna attorno al racconto di sedicente apparizioni che ogni mese interessavano la presunta Veggente: a portare agli albori della cronaca l’intera vicenda di Gisella Cardia fu l’ex adepto Luigi Avella che avrebbe donato all’associazione ingenti somme di denaro che la veggente avrebbe – almeno secondo il suo racconto – incassato per i suoi scopi; mentre l’ultimissima novità riguarda delle analisi svolte dalla Procura.

Partendo proprio da qui, ricordiamo che la Procura aprì un fascicolo sulla vicenda di Gisella Cardia con l’ipotesi di reato di truffa disponendo l’analisi forense su dei campioni di sangue prelevati da una statuetta della Madonna comprata dalla veggente a Medjugorje che – secondo il suo racconto – un giorno avrebbe iniziato a piangere lacrime (appunto) di sangue dopo le quali sarebbero iniziate le apparizioni; mentre dal conto suo la Chiesa ha sempre negato qualsiasi ipotesi sovrannaturale denotando parecchie incongruenze teologiche nei messaggi che la Madonna avrebbe consegnato a Cardia.

Presente nello studio di Zona Bianca la legale di Gisella Cardia – la dottoressa Solange Marchignoli – che ha commentato la recentissima indiscrezione sul caso secondo cui le analisi del sangue avrebbero mostrato un profilo compatibile con una donna e – soprattutto – con la signora Cardia: tesi che Marchignoli ha fin da subito negato fermamente precisando che ora la cosa importante da capire è se si tratti “di traccia singola o mista perché nel secondo caso significherebbe che si tratta di più tracce di DNA”.

Seguendo questa ipotesi – continua la legale di Gisella Cardia – “allora non saremmo in grado di discernere se la traccia derivi dal sangue o dal sudore e dalla saliva” ricordando che “se così fosse cade tutto questo carnevale che è stato messo in piedi” dato che innegabilmente la sua assistita nel corso degli anni ha più volte toccato, maneggiato e baciato la statuetta lasciando ovvie tacce che potrebbe essere quelle individuate dalla Procura.

“Se il sangue fosse esclusivamente di Gisella – spiega ancora Marchignoli – allora il Gip sarebbe portato a crede che è un artificio organizzato per indurre in errore i fedeli, ma se sulla statua ci sono più DNA non c’è la prova che quel sangue sia di Gisella e non possiamo sapere chi sia ‘Ignoto 1′”.

Complessivamente, comunque la legale di Gisella Cardia ci tiene a chiarire che – a discapito di quanto riportato da diversi titoli di giornale – “non è per niente vero che si tratta del sangue di Gisella perché non ci sono ancora le analisi definitive”, specificando poco dopo che in ogni caso “la signora è mossa dalla fede e non sarà una decisione della Procura a cambiare qualcosa che si sente” lasciando intendere che in ogni caso continuerà a ricevere le sue (sedicenti) apparizioni.

Intercetto sempre da Zona Bianca, l’ex adepto di Gisella Cardia Avella ci tiene a sottolineare che “se è confermato che il sangue sia quello di Gisella non ne sarei sicuramente sconvolto, ma la mia attenzione è rivolta alla procura che deve decidere se archiviare o rinviare a giudizio per truffa chi mi ha estorto denaro con l’inganno pensando di donarlo alla Madonna” e scoprendo – come ha di fatto denunciato – che venivano usati “per arredare casa sua“.

Dal conto suo – interpellata oggi dalla trasmissione Mattino 5 – l’ex portavoce di Gisella Cardia Paola Felli ha sottolineato che in ogni caso “il sangue e le analisi sono una cosa non dirimente all’accusa di truffa” relativa alle donazioni all’associazione effettuate “per le grazie e i miracoli che vengono chiesti” dai fedeli; anche – e forse soprattutto – fermo restando che “io ho visto più persone toccare e baciare la statuetta e quindi il DNA sarà sicuramente misto”.