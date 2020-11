Gismondo (Sacco)/ “Scettica su vaccino covid, non sappiamo durata e effetti negativi”

Nonostante gli annunci decisamente positivi delle multinazionali Pfizer e Moderna, in merito alla loro efficacia dei vaccini anti-covid (ricordiamo, il primo del 90%, il secondo addirittura del 94.5%), Maria Rita Gismondo non si lascia andare ad una facile euforia. La microbiologa a capo del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, interpellata quest’oggi dai microfoni dell’agenzia Adnkronos sezione Salute, ha infatti spiegato che sui vaccini anti-coronavirus “ci sono stati troppi annunci e poca concretezza”. Secondo la Gismondo, inoltre, molti sono coloro che si sono domandati in questi ultimi tempi come si abbia fatto ad ottenere un vaccino in soli pochi mesi, quando di solito si impiegano anni: “gli italiani hanno paura dei tempi stretti di sperimentazione – ha detto a riguardo – timori che, per i vaccini che usano tecniche geniche, io condivido”. E viste anche queste remore, sono ancora diversi gli italiani che non hanno intenzione di vaccinarsi contro il covid, precisamente uno su sei da indagine Ipsos.

GISMONDO: “LA FDA HA CHIESTO INDAGINI PER ANNI SUI VACCINI”

La microbiologa del Sacco cita anche la Fda, l’agenzia per il farmaco degli Stati Uniti, che ha sottolineato come sia necessario testare il vaccino per anni: “La stessa Fda americana – ha proseguito la Gismondo – in diverse pubblicazioni, se da una parte ha incoraggiato gli studi su prodotti che utilizzano terapia genica, dall’altra ha sottolineato la necessità di” sottoporli a “indagine per molti anni, anche 20”. Tra l’altro sono ancora molti i punti oscuri da chiarire in merito all’efficacia del vaccino anti-covid, a cominciare dalla sua durata, quindi, per quanto tempo siamo coperti, ed eventuali effetti collaterali: “Quello che adesso possiamo conoscere – sintetizza la Gismondo – è l’efficacia relativa e la tossicità acuta. Non conosciamo né la durata dell’efficacia né gli effetti collaterali a lungo termine”. Meglio aspettare quelli che la dottoressa definisce “vaccini classici. Io confido in questi ultimi e spero arrivino presto”.



