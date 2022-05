Gismondo vs Bill Gates/ “Variante Covid più letale? Lui non ha nessuna autorevolezza”

Maria Rita Gismondo tranchant su Bill Gates. Intervenuta ai microfoni di Adnkronos Salute, la microbiologa si è soffermata sulle ultime dichiarazioni del celebre miliardario: a suo avviso, infatti, sul fronte Covid potremmo non aver visto il peggio, lanciando l’allarme sul rischio che “questa pandemia generi una variante ancora più trasmissiva e ancora più fatale”.

“Stupisce che un’affermazione simile arrivi da Bill Gates, perché non ha nessuna autorevolezza sanitaria per farla”: senza mezzi termini Maria Rita Gismondo. L’esperta del Sacco di Milano ha stroncato senza mezzi termini la profezia del filantropo, commentando così l’inviato a spendere di più per prepararsi a nuove e future minacce per la salute: “Non abbiamo bisogno dell’invito di Bill Gates per sapere che è prioritario attrezzarci all’evenienza di pandemie future. Lo ha detto già l’Organizzazione mondiale della sanità, lo diciamo tutti e quello che possiamo auspicare è che questa lezione non vada sprecata”.

È impossibile avere certezze sull’evoluzione del Sars-CoV-2, considerando che le mutazioni sono assolutamente imprevedibili, ma la storia insegna secondo Maria Rita Gismondo. Nel corso del dialogo con Adnkronos Salute, la microbiologa ha spiegato che quando “un virus evolve, in modo da essere molto contagioso e poco aggressivo in termini di patologia associata, si è nella coda della pandemia. Speriamo che la storia si ripeta anche per Covid”.

Se Maria Rita Gismondo non ha accolto di buon grado la previsione di Bill Gates, c’è chi ha apprezzato il monito del miliardario. Così il virologo Fabrizio Pregliasco: “La storia dell’uomo è costellata di disastri e situazioni critiche causati da infezioni batteriche o virali. Tante epidemie l’hanno scandita e determinata da sempre”, e continueranno a farlo perché “non dimentichiamo che virus e batteri hanno un ruolo ecologico, evoluzionistico e di selezione naturale. In questo senso credo che prepararsi a nuove, future emergenze sia un giusto richiamo”.

