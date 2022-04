Gite fuori Porta a Pasqua 2022, 5 itinerari/ Dai vigneti del Veneto al Salento

Quali sono le migliori gite fuori porta per Pasqua 2022? Nella speranza di un clima sereno e mite, abbiano selezionato per voi cinque (forse anche di più) diversi itinerari a seconda che vi troviate al nord del Paese, al centro oppure al sud e sulle isole. Solitamente Pasqua è un giorno in cui, a differenza ad esempio del Natale, si è soliti lasciare le proprie abitazioni per andare a mangiare fuori, magari in compagnia di amici, e godersi la bella stagione. I consigli per le gite fuori porta potrebbero tornare quindi comodi, come ad esempio quello presso il parco di Villa Gregoriana a Tivoli, nel Lazio. Una giornata all’insegna del buon cibo e della natura e anche non troppo dispendiosa visto che un biglietto famiglia costa solamente 17 euro in totale. E sempre rimanendo in zona, perchè non fare una visita al lago di Bolsena? Splendida “oasi” dell’Alta Tuscia, che attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.

Dalla regione Lazio spostiamoci all’Umbria, ed in particolare presso la Locanda del Prete, nata dalla ristrutturazione del borgo medievale di Saragano, non troppo lontano da Todi. Potrete vivere due giorni di relax, sia Pasqua che Pasquetta, anche in questo caso all’insegno del cibo, degustando prodotti locali tipici, della pace e della natura. Restando in Umbria attenzione ad una meta classica come Assisi, e la sua iconica basilica di San Francesco. All’Osteria del Mulino presso il bosco del Santo che parlava agli animali, potrete degustare formaggio, miele e marmellate. Dall’Umbria spostiamoci all’Emilia Romagna, per una meta che quasi tutti in Italia hanno visitato, ovvero, Grezzano Visconti (provincia di Piacenza), altro borgo medievale che permette di rivivere quel periodo della storia tanto oscuro quanto magico e misterioso.

Se invece abitaste al nord Italia, potrete pensare ad una gita in un vigneto del Veneto, a cominciare ad esempio dal “tour” del Prosecco. A riguardo a Portobuffolè troviamo la secentesca Villa Giustiniana che ha pensato ad una proposta ad hoc proprio per vivere una gita fuori porta a Pasqua 2022 davvero interessante. Fra le tante gite fuori porta al nord possiamo consigliarvi anche “un’escursione” in Valtellina per gustare degli ottimi pizzoccheri, ma anche un tour del lago di Como, di Garda o Maggiore, mete sempre gettonate, non solo a Pasqua.

Non dimenticatevi anche una gita in Valle d’Aosta, raggiungibile in poche ore da ogni regione del nord, così come un classico, il mare ligure. Se invece abitaste al sud, in questo caso la gita fuori porta è all’insegna del mare e del sole, a cominciare ad esempio dal Salento, con le sue splendide spiagge ma anche la fantastica Lecce, quindi il Gargano, o la siciliana Palermo e la sua nota Mondello, per il primo sole dell’anno. Se infine non avete mai visitato Matera, Pasqua potrebbe essere l’occasione giusta per vedere la spettacolare Città dei Sassi.











