Gite scolastiche 2023/ Contributi fino al 100% per non escludere nessuno (10 novembre 2023)

Le gite scolastiche nel 2023 sono costate parecchi soldi alle famiglie italiane, che ogni anno affrontano delle spese non indifferenti per i loro figli (specie in un periodo di rincari e inflazione alle stelle). Così, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pensato bene di trovare un accordo per aiutare i nuclei in difficoltà.

Una gita scolastica o un’attività extra scolastica, soprattutto ai giorni d’oggi potrebbe costare parecchi soldi. Inevitabilmente, queste spese non sono accessibili a tutte le tasche, basti pensare che con il nuovo boom dei rincari uno studente su due rinuncia alle gite.

Gite scolastiche 2023: il nuovo Piano del Governo

Per concedere sempre più gite scolastiche per il 2023 e il 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso bene di stanziare un fondo da 50 milioni di euro da destinare a quei nuclei familiari più bisognosi (con un ISEE basso).

Al momento non è stata determinata la cifra per la quale sarà sufficiente ottenere l’agevolazione, anche se l’importo verrà determinato in base all’ISEE predisposto dal nucleo familiare. Al momento restiamo in attesa di ricevere più dettagli, anche se quel che sappiamo con certezza è che le richieste arriveranno dalla piattaforma UNICA.

Il sito UNICA è un unico luogo dove poter usufruire di servizi digitali pensati per gli studenti, oltre che ricevere informazioni importanti e accessibili in pochissimi click.

DSU aggiornata

Il primo requisito di natura reddituale e di estrema importanza, fa riferimento alla DSU aggiornata (richiedibile tramite il sito previdenziale dell’INPS). In assenza di questo documento, non è possibile determinare l’ammontare del reddito economico dell’intero nucleo familiare.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, spiega che qualora una famiglia abbia più figli a carico, potrebbe aver senso presentare una domanda separata per ogni figlio. Successivamente, l’ente predisposto si accerterà del reddito segnalato nella DSU, per poter erogare i contributi previsti per le gite scolastiche 2023 e 2024.











