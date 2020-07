Giù al nord/ Video, su Rete 4 il film con Dany Bloom (oggi, 28 luglio 2020)

Giù al nord va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, martedì 28 luglio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola francese realizzata nel 2008 dalla casa cinematografica Pathè con la distribuzione che in Italia è stata gestita dalla Medusa Film. La regia porta la firma di Dany Boon il quale si è occupato del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Alexandre Charlot e Franck Magnier. Il montaggio è stato realizzato da Luc Barnier, le musiche della colonna sonora sono state composte da Philippe Rombi e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Pierre Aim. Nel cast sono presenti Kad Merad, Dany Bloom, Zoe Felix, Anne Marvin, Line Renaud e Stephane Freiss.

Giù al nord, la trama del film

Giù al nord si svolge in una cittadina della Provenza in Francia dove un uomo di nome Philip è il direttore della sede locale delle poste francesi. Lui è estremamente contento della sua vita ma non la pensa la stessa maniera la sua moglie la quale da tempo lo spinge nel prendere in considerazione l’opportunità di ottenere in qualsiasi modo un trasferimento per andare a vivere nella parte meridionale della Francia ed in particolar modo di qualche meravigliosa località balneare. L’uomo allora decide di prendere parte al concorso interno per ottenere il trasferimento presso altra sede in particolar modo indicando la parte meridionale della Francia. Lui e sfiora la vittoria del concorso ed in particolar modo arriva alle spalle di un nuovo direttore indicato per la parte sud della Francia che riuscito a prevalere in ragione del suo status di disabile. A questo punto non volendo contrariare la propria moglie decide di mettere in scena un piano che sembra essere ben escogitato ossia fingendosi disabile in maniera tale da scavalcare ulteriormente la classifica e la graduatoria e quindi ottenere quella trasferimento tanto desiderato.

Ovviamente viene inviato un effettore delle poste affinché valuti in prima persona la situazione di in particolar modo tutte le caratteristiche indicate dal direttore. Quando tutto sembra andare per il meglio l’uomo commette una piccola ingenuità che porta il commissario interno ad accorgersi della truffa con relativa segnalazione. A questo punto il Direttore delle Poste preoccupato per le conseguenze di questo suo gesto si rivolge ad un suo amico che fa parte della dirigenza della stessa società postale francese il quale gli fa presente come a questo punto abbia due possibilità davanti al suo percorso ossia essere licenziato in tronco oppure la seconda di andare a lavorare per almeno due anni e una piccola sede posta nel freddo nord della Francia. Non avendo altra opportunità il direttore si vede costretto a trasferirsi nella Francia del Nord dove dovrà fare i conti con un ambiente che almeno nel suo immaginario dovrebbe essere estremamente ostile e pericoloso per la sua stessa persona. Tuttavia con il passare dei giorni si dovrà ricredere sulla qualità di vita che riesce ad avere nel nord della faccia e soprattutto sulla capacità dei suoi nuovi dipendenti che erroneamente venivano visti come the nullafacenti.

